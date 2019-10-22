وهران تستضيف الجمعة أول منافسة في الدياتلون في الجزائر

ويتمثل هذا النوع من الرياضات في إجراء ثلاث مسابقات هي العدو يكون متبوعا بسباق الدراجات الهوائية ثم يختتم بسباق العدو مرة أخرى، مع توقع أن تجلب هذه التظاهرة غير المعروفة على الصعيد الوطني عددا معتبرا من المشاركين، وفق فؤاد غزوي، رئيس نادي ''أكتوبيس''، المنظم لهذه المسابقة، مضيفا أن الأخيرة مفتوحة للمحترفين و الهواة على حد سواء.
ويتضمن برنامج المنافسة مسابقتين واحدة مخصصة للكبار والأخرى للأطفال.
فبالنسبة للفئة الأولى، فإن المشاركين في السباق الخاص بها مطالبون بقطع مسابقة 5 كلم جريا على الأقدام ثم 20 كلم بالدراجات الهوائية قبل إنهاء المسابقة بقطع 5ر2 كلم أخرى عدوا.
من جهتهم، فإن المشاركين في سباق الأطفال سيقطعون مسافة واحد كلم عدوا و4 كلم بالدراجات الهوائية وأخيرا 500 متر جريا على الأقدام.
ويعرف الدياتلون بأنه رياضة عالمية يخصص سباقها الأول للعدو متبوعا بسباق الدراجات الهوائية ثم العودة إلى العدو مجددا في آخر محطة من محطات المنافسة في هذا النوع من الرياضات القليلة الانتشار في الجزائر.
ويمثل سباق الدراجات الهوائية في هذه الرياضة أهم مسابقة باعتبار أنه يأتي بين سباقي العدو وغالبا ما يكون حاسما في تحديد نتائج المشاركين لأنه يمثل 73 بالمائة من المسافة المحددة في الاختصاصين.
جدير بالتذكير أن نادي ''أكتوبيس'' وهران تأسس في 2017 ويضم عدة فروع رياضية على غرار السباحة والترياتلون والألواح الشراعية والسباحة بالزعانف والغوص و اختصاصات أخرى.