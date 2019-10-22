الرابطة الأولى: صراع عن بعد بين الشريكين شباب بلوزداد و مولودية الجزائر على كرسي الصدارة

ويسعى فريقا الشباب والمولودية (14 ن), الوحيدان اللذان لم ينهزما منذ انطلاق الموسم الحالي, إلى المحافظة على صحتهما والبقاء في الطليعة.
وسيتنقل أبناء "لعقيبة" إلى غرب البلاد للتباري مع اتحاد بلعباس (الـ11/ 7 ن), هذا الأخير مضطر لتحقيق الفوز أمام جمهوره للخروج من منطقة الخطر. أما أبناء "باب الوادي" فينتظرهم موعد مع الداربي العاصمي ضد نصر حسين داي (الـ11/ 7 ن), في لقاء متوازن ومفتوح على كل الاحتمالات.
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من جهتها, تهدف مولودية وهران (الثالثة/ 10 ن) لتكرار فوزها العريض على اتحاد الجزائر بميدانها (4-0), حينما تستضيف متذيل الترتيب, نادي بارادو (4 ن).
وتبدو مهمة شبيبة الساورة و شبيبة القبائل, الشريكان كذلك في المرتبة الثالثة, متباينة, حيث ترشح "النسور البشارية" للإطاحة بالضيف, نجم مقرة (الثامن/ 8 ن), بينما يتنقل "الكناري" إلى قسنطينة لمواجهة الشباب المحلي (الثامن/ 8 ن).
ويستقبل حامل اللقب, اتحاد الجزائر (الـ14/ 4 ن), نظيره أهلي برج بوعريريج (السادس/ 9 ن), في مهمة الفوز وتفادي أي خطأ في ظل الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها النادي العاصمي, سيما عقب خصم ثلاث نقاط من رصيده, أمام منافس مطالب بتدارك خسارته الأخيرة بعقر داره (1-2) أمام الساورة.
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من جانبه, يوجد وفاق سطيف (الـ11/ 7 ن), الذي شهد استقالة مدربه خير الدين ماضوي, أمام حتمية كسب النقاط الثلاث عند استضافته أولمبي الشلف (الـ14/ 4 ن) الذي أحرز الجولة الماضية أول انتصار له منذ انطلاق الموسم على حساب شبيبة القبائل (1-0). ولهذا سيحاول أشبال سمير زاوي تأكيد تلك النتيجة.
أخيرا, يسافر اتحاد بسكرة (السادس/ 9 ن) لمواجهة جمعية عين مليلة (الثامنة/ 8 ن) بهدف الاقتراب من ثلاثي المقدمة وكذا تأكيد انتصاره الأخير أمام شباب قسنطينة (2-1).