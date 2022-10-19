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الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024: باريس تكشف عن شعارها

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 12:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات

باريس - كشفت اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس عام 2024 عن شعارها الذي يحمل ثلاثة رموز هامة مرتبطة بالرياضة و بالألعاب وبفرنسا.

وحمل شعار 2024 الميدالية الذهبية والشعلة الأولمبية ورمز ماريان (رمز الجمهورية الفرنسية).

و بهذا الخصوص صرح بيير أوليفيرا بيكرز فيغانت, رئيس قسم التنسيق باللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 : "أهنئ باريس 2024 على إطلاق الشعار الجديد لأنه (الشعار) يعكس تماما رؤيتهم (اللجنة المنظمة) ورغبتهم لوضع الناس في صميم الألعاب الأولمبية باريس 2024".

و أضاف ذات المتحدث أن "الدمج بين الميدالية الذهبية والشعلة الأولمبية وماريان يجمع معا القيم والتاريخ واللمسة الفرنسية, بما يجعل هذه الألعاب الأولمبية مميزة فعلا (...) أعتقد أن هذا التصميم الإبداعي سيحظى بالقبول سريعا في أرجاء العالم, وسيكون بطاقة دعوة رائعة للألعاب الأولمبية 2024 في باريس".

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 12:44
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الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024: باريس تكشف عن شعارها
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 12:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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