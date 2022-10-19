الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024: باريس تكشف عن شعارها

وحمل شعار 2024 الميدالية الذهبية والشعلة الأولمبية ورمز ماريان (رمز الجمهورية الفرنسية).
و بهذا الخصوص صرح بيير أوليفيرا بيكرز فيغانت, رئيس قسم التنسيق باللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 : "أهنئ باريس 2024 على إطلاق الشعار الجديد لأنه (الشعار) يعكس تماما رؤيتهم (اللجنة المنظمة) ورغبتهم لوضع الناس في صميم الألعاب الأولمبية باريس 2024".
و أضاف ذات المتحدث أن "الدمج بين الميدالية الذهبية والشعلة الأولمبية وماريان يجمع معا القيم والتاريخ واللمسة الفرنسية, بما يجعل هذه الألعاب الأولمبية مميزة فعلا (...) أعتقد أن هذا التصميم الإبداعي سيحظى بالقبول سريعا في أرجاء العالم, وسيكون بطاقة دعوة رائعة للألعاب الأولمبية 2024 في باريس".