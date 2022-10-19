Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رياض محرز ضمن قائمة الثلاثين مرشحا لنيل الكرة الذهبية 2019  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 08:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات
رياض محرز ضمن قائمة الثلاثين مرشحا لنيل الكرة الذهبية 2019  

باريس -  ضمت قائمة الثلاثين لاعبا المرشحين لنيل الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول 2019 اسم الدولي الجزائري رياض محرز, متوسط ميدان مانشستر سيتي, حسبما أعلنت عنه مساء الاثنين المجلة الفرنسية على موقعها الرسمي.

وأختير اسم قائد المنتخب الجزائري, وبطل افريقيا للأمم, في القائمة المرشحة لنيل الكأس الذهبية للمرة الثانية في مشواره الرياضي بعد 2016 (احتل المرتبة 7) حين عين كذلك كأحسن لاعب في الدوري الانكليزي الممتاز عندما كان يحمل ألوان ليستر سيتي.

وقدم اللاعب محرز (28 سنة) الذي انضم إلى السيتي في 2018, أداء مميزا في موسمه الأول رغم معدل لعب متوسط, مسجلا 12 هدفا ومقدما 12 تمريرة حاسمة في كل المنافسات الكروية.       

كما ساهم ابن سارسال (فرنسا) بشكل كبير في احراز اللقب القاري للمنتخب الجزائري من خلال نيل كأس الأمم الافريقية بمصر, وسمح للجزائر بتجديد عهدها مع اللقب بعد 29 سنة.  

و سيتم الكشف عن  الفائزين يوم 2 ديسمبر القادم خلال احتفال بمسرح شاتلي (باريس) من تنشيط هيريبار و ديديي دروغبا.

و تمنح الكرة الذهبية من طرف لجنة حكام دولية مكونة من صحافيين مختصين حسب ثلاث معايير اساسية و هي الأداء الفردي و الجماعي خلال السنة و صنف اللاعب (الموهبة و الروح الرياضية) و مسيرة اللاعب.

و من بين أبرز المرشحين لخلافة الكرواتي لوكا مودريتش الحائز على الكرة الذهبية لطبعة 2018 اللعب الأرجنتيني ليونيل ميسي و البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كلـمات مفتـاحيــة :
رياض محرز ضمن قائمة الثلاثين مرشحا لنيل الكرة الذهبية 2019  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 08:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.22

بوليفيا: احتجاجات بعد إعلان فوز موراليس في الانتخابات الرئاسية

19.10.22

الرئيس الشيلي يدعو الأحزاب السياسية لاجتماع لبحث سبل إنهاء الأزمة

19.10.22

رياضة: لاعبو كرة القدم الأكثر عرضة للوفاة بالأمراض العصبية (دراسة)

19.10.22

الشيلي: 11 قتيلا في المظاهرات (حصيلة جديدة)

19.10.22

الهجوم التركي في سوريا: انتهاء مفعول الهدنة اليوم الثلاثاء على الساعة 00ر19 تغ

19.10.22

2020 يجب ان تكون سنة "الصحوة الحقيقية" لقطاع السياحة في الجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.21

إيداع جبار مهنى الحبس المؤقت

19.10.21

استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات لن يغذي السوق الموازي للعملة الصعبة

19.10.21

استجابة متفاوتة للحركة الاحتجاجية لأساتذة التعليم الابتدائي

19.10.21

لوكال: الشروع قريبا في إعادة هيكلة المنظومة الجبائية

19.10.21

وزير الداخلية: "لم نقم بغلق الكنائس والجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان"