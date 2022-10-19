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الفروسية: المسابقة الدولية للقفز على الحواجز نجمة واحدة من 24 إلى 26 أكتوبر ببني تامو

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 08:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
الفروسية: المسابقة الدولية للقفز على الحواجز نجمة واحدة من 24 إلى 26 أكتوبر ببني تامو

وهران – يحتضن ميدان الفروسية لنادي لحساندة ببني تامو (البليدة) من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري المسابقة الدولية للقفز على الحواجز نجمة واحدة للفروسية ، حسبما علم اليوم الاثنين من الاتحادية الوطنية للفروسية.

وستعرف هذه التظاهرة الرياضية المنظمة على مدار ثلاثة أيام من قبل نادي الحساندة للفروسية بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للعبة مشاركة أزيد من 130 فارس و فارسة من ستة دول التي أكدت مشاركتها وهي  فرنسا و أوكرانيا و تركيا و السنغال و تونس و ليبيا بالإضافة إلى مختلف النوادي الوطنية في فئة الأشبال و الأواسط و الأكابر .

و يتضمن برنامج المنافسة المفتوحة لجميع الفئات وللأحصنة التي يبلغ عمرها ست سنوات أو أكثر إجراء 12 مسابقة في فئة الأشبال على حواجز يبلغ علوها 1متر و 10 سنتمتر و الأواسط على ارتفاع 1 متر و 20 سنتمتر والجائزة الكبرى الأكابر على علو 1 متر و 30 سنتمتر .

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 09:06
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الفروسية: المسابقة الدولية للقفز على الحواجز نجمة واحدة من 24 إلى 26 أكتوبر ببني تامو
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 08:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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