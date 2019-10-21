الكأس الممتازة لكرة القدم: تأجيل مباراة اتحاد الجزائر - شباب بلوزداد الى تاريخ لاحق

الجزائر - أجلت مقابلة الكأس الممتازة بين حامل لقب البطولة الوطنية لموسم 2018-2019، اتحاد الجزائر و المتوج بكأس الجمهورية، شباب بلوزداد، التي كانت مقررة ليوم 2 نوفمبر بملعب "5 جويلية" (الجزائر)، إلى تاريخ لاحق، حسب ما افادت به يوم الاثنين رابطة كرة القدم المحترفة.

وحسب بيان الرابطة يأتي هذا التأجيل بسبب برمجة مباراة نادي بارادو أمام نظيره الاوغندي كامبالا سيتي بتاريخ الثالث من نوفمبر في نفس الملعب ضمن منافسة كأس الكونفدرالية الافريقية.

وتذكّر الرابطة أن قوانين الكاف تسمح للنادي الضيف بالتدريب فوق الارضية التي تحتضن المقابلة و في التوقيت التي تجرى فيه مضيفة أن "تحديد تاريخ الكأس الممتازة يبقى من صلاحيات وزارة الشباب والرياضة".

ومعلوم ان الفائز بهذه المقابلة سيخلف في سجل المنافسة فريق اتحاد بلعباس الذي توج في الطبعة السابقة على حساب شباب قسنطينة بنتيجة (1-0) بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة، وذلك بفضل الهدف الذي جاء عن طريق ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع من توقيع الدولي لعمارة الذي يتقمص حاليا ألوان مولودية الجزائر.