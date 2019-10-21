رئيس الدولة يسدي البطل مخلوفي وسام بدرجة عهيد من مصف الاستحقاق الوطني

الجزائر - أسدى رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح يوم الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية البطل الجزائري توفيق مخلوفي وسام بدرجة عهيد من مصف الاستحقاق الوطني نظير جهوده وتفوقه الدائم في مختلف الاستحقاقات الرياضية القارية والدولية, حسب بيان رئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية : "إن هذا الوسام الذي ناله السيد مخلوفي عن جدارة واستحقاق هو تكريم لكامل مشواره الرياضي الحافل بعديد الانجازات التي ما انفك يحققها في اختصاصي ال800 و 1500 متر و تحطيمه الرقم القياسي الوطني وحيازته لعديد الميداليات في إطار مشاركاته في مختلف الالعاب والبطولات الاولمبية على الصعيد الافريقي و العالمي كان آخرها حصوله على الميدالية الفضية في اختصاص 1500 متر في بطولة العالم المنظمة بالدوحة عاصمة دولة قطر."

و أضاف البيان: " هذا، ولم يفوت السيد رئيس الدولة هذه الفرصة ليشيد بالحس الوطني الرفيع و روح التضحية اللذان طالما أبانهما بطل الجزائر توفيق مخلوفي مما جعله محل توقير وتقدير واقتداء على المستويين الوطني والدولي.".