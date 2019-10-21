رئيس الدولة يسدي البطل مخلوفي وسام بدرجة عهيد من مصف الاستحقاق الوطني

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية : "إن هذا الوسام الذي ناله السيد مخلوفي عن جدارة واستحقاق هو تكريم لكامل مشواره الرياضي الحافل بعديد الانجازات التي ما انفك يحققها في اختصاصي ال800 و 1500 متر و تحطيمه الرقم القياسي الوطني وحيازته لعديد الميداليات في إطار مشاركاته في مختلف الالعاب والبطولات الاولمبية على الصعيد الافريقي و العالمي كان آخرها حصوله على الميدالية الفضية في اختصاص 1500 متر في بطولة العالم المنظمة بالدوحة عاصمة دولة قطر."
و أضاف البيان: " هذا، ولم يفوت السيد رئيس الدولة هذه الفرصة ليشيد بالحس الوطني الرفيع و روح التضحية اللذان طالما أبانهما بطل الجزائر توفيق مخلوفي مما جعله محل توقير وتقدير واقتداء على المستويين الوطني والدولي.".