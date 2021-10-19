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بورعدة: "مونديال داخل القاعة هدفي الأول قبل الألعاب الاولمبية 2020"

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 17:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
بورعدة: &quot;مونديال داخل القاعة هدفي الأول قبل الألعاب الاولمبية 2020&quot;

الجزائر - أعلن العربي بورعدة المتخصص في العشاري، أن بطولة  العالم داخل القاعة المقررة من 13 الى 15 مارس 2020 بنانجينغ ( الصين) ستكون الهدف الأول بالنسبة إليه، قبل الألعاب الاولمبية-2020 بطوكيو الصائفة المقبلة.

وأوضح  بورعدة في تصريح للموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لالعاب القوى قائلا: " سأحضر جيدا حتى اكون جاهزا للمونديال المقبل  داخل  القاعة ، حيث أطمح لتحسين توقيت الشخصي الافريقي في اختصاص الُثُماني الذي هو 5911 نقطة  والذي حققته يوم 28 فبراير 2010  ببيرسي ( فرنسا)، معلنا بالمناسبة انه يتدرب حاليا تحت إشراف المدرب الجديد حسين محمد.

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وأكد العداء الجزائري ، أن هدفه  الاساسي سنة 2020 هو المشاركة في اولمبياد طوكيو، " خاصة انها ستكون الاخيرة" في مشواره الرياضي ولهذا  "اتمنى الوصول الى أولمبياد 2020 ، بكل قدراتي  حتى أتمكن من المنافسة في ظروف جيدة والدفاع عن الالوان الوطنية." متمنيا ان لا يتعرض لأي اصابة في الاشهر المقبلة.

وخلال الألعاب الاولمبية  -2016 بريو دي جانيرو ( البرازيل)، نال بورعدة  المرتبة الخامسة في الترتيب العام ، بمجموع 8521 نقطة ، مقابل  8893 نقطة للمتوج ، الامريكي استون إيتون.

آخر تعديل على الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 17:59
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بورعدة: "مونديال داخل القاعة هدفي الأول قبل الألعاب الاولمبية 2020"
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 17:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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بورعدة: "مونديال داخل القاعة هدفي الأول قبل الألعاب الاولمبية 2020"

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