بورعدة: "مونديال داخل القاعة هدفي الأول قبل الألعاب الاولمبية 2020"

الجزائر - أعلن العربي بورعدة المتخصص في العشاري، أن بطولة العالم داخل القاعة المقررة من 13 الى 15 مارس 2020 بنانجينغ ( الصين) ستكون الهدف الأول بالنسبة إليه، قبل الألعاب الاولمبية-2020 بطوكيو الصائفة المقبلة.

وأوضح بورعدة في تصريح للموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لالعاب القوى قائلا: " سأحضر جيدا حتى اكون جاهزا للمونديال المقبل داخل القاعة ، حيث أطمح لتحسين توقيت الشخصي الافريقي في اختصاص الُثُماني الذي هو 5911 نقطة والذي حققته يوم 28 فبراير 2010 ببيرسي ( فرنسا)، معلنا بالمناسبة انه يتدرب حاليا تحت إشراف المدرب الجديد حسين محمد.

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وأكد العداء الجزائري ، أن هدفه الاساسي سنة 2020 هو المشاركة في اولمبياد طوكيو، " خاصة انها ستكون الاخيرة" في مشواره الرياضي ولهذا "اتمنى الوصول الى أولمبياد 2020 ، بكل قدراتي حتى أتمكن من المنافسة في ظروف جيدة والدفاع عن الالوان الوطنية." متمنيا ان لا يتعرض لأي اصابة في الاشهر المقبلة.

وخلال الألعاب الاولمبية -2016 بريو دي جانيرو ( البرازيل)، نال بورعدة المرتبة الخامسة في الترتيب العام ، بمجموع 8521 نقطة ، مقابل 8893 نقطة للمتوج ، الامريكي استون إيتون.