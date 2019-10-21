التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

الجزائر - أبرمت وزارتا الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين بالجزائر، اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي، وتطويرها على المستوى الوطني.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي أبرمت بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الى تسطير برنامج مشترك يتعلق بالتأطير الرياضي المتخصص لفائدة الطلبة الجامعيين لتكوينهم كحكام أو مدربين.

كما تصبو الاتفاقية إلى السماح بالاستغلال المشترك للهياكل الرياضية التي يتوفر عليها القطاعان، علاوة على تكثيف الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي وتأطير الفرق الرياضية الجامعية بمختصين، وكذا تأسيس أكبر عدد من الجمعيات الرياضية الطلابية، واستصدار قانون للطالب الرياضي تحدد فيه حقوقه وواجباته.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، على هامش إبرام الاتفاقية أن "الهدف هو استقطاب الطلبة الممتازين ليكونوا أبطال مستقبليين في مختلف الاختصاصات، وانتقاء الشباب ذوي المستوى العالي، عبر توسيع النشاط الرياضي في الجامعات، خلال الموسم الجاري، نظرا لحاجة الطالب الجامعي دوما للممارسة الرياضية".

وأضاف "سنسطر برنامجا لمختلف النشاطات الرياضية لترتقي من المستوى الهاوي الى مستوى العالي ، مع تعزيز قدرات الرياضيين الممتازين، الذي تزخر الجامعة الجزائرية بالكثير منهم".

إقرأ أيضا : الالعاب العالمية للرياضة الجامعية : "الرياضيون الجامعيون هم نخبة الغد في تسيير الرياضة الوطنية وتأطير الشباب"

من جهته، أفاد وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، أن "هذه المبادرة هامة بالنسبة لقطاع الرياضة، خاصة وأن الاحصائيات تشير أن أكثر من 80 بالمائة من رياضيي النخبة هم جامعيون، ما يدفع الى ضرورة العمل في شراكة، بغية أن يحافظ رياضيي النخبة على مستواهم، إضافة الى ضمان استمرارية النشاطات الشبانية داخل الجامعة".

وأضاف برناوي "الوزير بوزيد هو من ألح على تطوير الرياضة الجامعية لأنه كان رياضيا جامعيا (كرة اليد)، ويعرف قيمة الرياضة الجامعية وتطويرها، كونه خريج الجامعة الامريكية التي أنجبت العديد من الابطال العالميين والاولمبيين".

وأفاد مسؤول القطاع الرياضي، أنه سيتم توفير جميع الوسائل لفائدة الرياضي الجامعي قصد الحفاظ على مستواه، كاشفا في نفس الوقت عن ابرام وشيك على اتفاقيتين مماثلتين مع وزارتين أخريين.

وقال أيضا "سيتم توفير كل وسائل وزارة الشباب والرياضة لفائدة الرياضيين الجامعيين، من أجل التأطير الجيد لهؤلاء بهدف الحفاظ على مستواهم".

كما سيتم ايضا "إبرام اتفاقيتين مع وزارتي التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين، في الايام المقبلة، لأنهما يضمّان عدة رياضيين من ذوي المستوى العالي، والذين هم بحاجة للدعم ولتسخير كل إمكانيات وزارة الشباب والرياضة لتحقيق النجاح".

وفي موضوع آخر، أكد الوزير برناوي أن "الشهادة الجامعية تسمح بالعمل في مجال التدريب كونها تفوق الشهادة التي تمنحها وزارة الشباب والرياضة، بما أنها أعلى رتبة منها".

وعلى هامش ابرام الاتفاقية، التي وقع عليها الامينان العامان للوزارتين، تم تكريم الفرق الرياضية الجامعية المتوجة بالبطولة الوطنية الجامعية للموسم الماضي، لكل من رياضات: كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة والكرة الطائرة (ذكور-اناث)، وذلك بحضور اللاعبين السابقين لمنتخب جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد زوبا ومحمد معوش.