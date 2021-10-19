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البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو: 18 فريقا يتنافسون بورقلة 

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 14:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات
البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو: 18 فريقا يتنافسون بورقلة  أرشيف

ورقلة - يشارك 18 فريقا بمجموع 127 رياضيا من كلا الجنسين يمثلون مختلف قيادات القوات و النواحي العسكرية و الفرق و المدارس العليا والتطبيقية العسكرية في البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو التي انطلقت منافساتها هذا الإثنين بالمركب الرياضي الجهوي العسكري للناحية العسكرية الرابعة (ن-ع-4-ورقلة) .

ويتنافس المشاركون في اختصاصي  ''الكيروغي"  و "البومسي" ضمن أطوار هذه البطولة التي أعطى إشارة انطلاقها نيابة عن قائد الناحية العسكرية الرابعة القائد الجوي لذات الناحية العميد إبراهيم براهيمي.

وتخص المنازلات المبرمجة في إطار هذه التظاهرة الرياضية العسكرية التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام بالنسبة لفئة الذكور في اختصاص "الكيروغي"  ثمانية أوزان و ذلك بدءا من وزن أقل من 54 كلغ و انتهاء بأكثر من 87 كلغ .

كما تشمل المنازلات في نفس الإختصاص بالنسبة لفئة الإناث ثمانية أوزان أيضا والتي تنحصر ما بين وزن أقل من 46 كلغ وأكثر من 73 كلغ ، حسب المنظمين .

وقد وفرت قيادة الناحية العسكرية الرابعة كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه البطولة حتى يتمكن الرياضيون من التنافس القوي والظفر بالمراتب الأولى ، مثلما أكد العميد إبراهيم براهيمي في كلمته الإفتتاحية .

كما أبرز بالمناسبة ذات الضابط السامي أهمية مثل هذا النوع من الرياضات التي تعد من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المقاتل فضلا عن كونها وسيلة لتقييم قدراته البدنية و المعنوية  وتحضيره القتالي لإبقائه في جاهزية تامة.

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو: 18 فريقا يتنافسون بورقلة 
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 14:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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