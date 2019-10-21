الألعاب العالمية العسكرية (المصارعة الحرة): الجزائري عبد القادر كرباش ينهي المنافسة في المركز التاسع

ووهان (الصين) - احتل المصارع الجزائري المركز التاسع في الترتيب العام لدورة المصارعة الحرة (فئة 57 كلغ), للألعاب العالمية العسكرية المتواصلة فعالياتها بمدية ووهان الصينية الي غاية 28 اكتوبر الجاري .

و انهزم المصارع الجزائري كرباش عبد القادر يوم الاثنين في النزال الوحيد الذي خاضه في الدورة امام الامريكي ناوري ماكس (امريكا) لحساب الدور ربع النهائي .

وعاد اللقب في هذه الفئة لمصارع كوريا الشمالية باك اوغ غواند بعد تغلبه على الروماني اندري كوكوف ب(7-2) فيما عاد المركز الثالث لكل من الامريكي مورني ماكس و الالماني هورست جوستان جونيور.

وستدخل بقية العناصر الوطنية المدرجة في دورة المصارعة, المنافسة ايام الثلاثاء و الاربعاء و الخميس في اختصاصي المصارعة الحرة و الاغريقية- الرومانية.

-فيما يلي برنامج العناصر الجزائرية :

-- الاربعاء 23 اكتوبر :

--( فئة 60 كلغ) الدور ثمن النهائي : عبد النور لواني

-- الخميس 24 اكتوبر :

-- (فئة 97 كلغ) التصفيات : آدم بوجملين.

-- (فئة 77 كلغ) التصفيات: اكرم بوجملين

-- (فئة 130 كلغ )تصفيات الدور ثمن النهائي : حمزة حلوي.