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الألعاب العالمية العسكرية (المصارعة الحرة): الجزائري عبد القادر كرباش ينهي المنافسة في المركز التاسع

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 13:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

ووهان (الصين) - احتل المصارع الجزائري المركز التاسع في الترتيب العام لدورة المصارعة الحرة (فئة 57 كلغ), للألعاب العالمية العسكرية المتواصلة فعالياتها بمدية ووهان الصينية الي غاية 28 اكتوبر الجاري .

و انهزم المصارع الجزائري كرباش عبد القادر يوم الاثنين في النزال الوحيد الذي خاضه في الدورة امام الامريكي ناوري ماكس (امريكا) لحساب الدور ربع النهائي .

وعاد اللقب في هذه الفئة لمصارع كوريا الشمالية باك اوغ غواند بعد تغلبه على الروماني اندري كوكوف ب(7-2)  فيما عاد المركز الثالث لكل من الامريكي مورني ماكس و الالماني هورست جوستان جونيور.

وستدخل بقية العناصر الوطنية المدرجة في دورة المصارعة, المنافسة ايام الثلاثاء و الاربعاء و الخميس في اختصاصي المصارعة الحرة و الاغريقية- الرومانية.

 

-فيما يلي برنامج العناصر الجزائرية :

-- الاربعاء 23 اكتوبر :

 

--(  فئة 60 كلغ) الدور ثمن النهائي : عبد النور لواني

 

-- الخميس 24 اكتوبر :

 

-- (فئة 97 كلغ) التصفيات : آدم بوجملين.

-- (فئة 77 كلغ) التصفيات:  اكرم بوجملين

-- (فئة 130 كلغ )تصفيات الدور ثمن النهائي : حمزة حلوي.

آخر تعديل على الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 13:20
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الألعاب العالمية العسكرية (المصارعة الحرة): الجزائري عبد القادر كرباش ينهي المنافسة في المركز التاسع
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 13:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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