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الألعاب العسكرية العالمية (ملاكمة): تأهل حماني (أقل من 91 كلغ) واقصاء توارق (أقل من 49 كلغ)

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 12:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
الألعاب العسكرية العالمية (ملاكمة): تأهل حماني (أقل من 91 كلغ) واقصاء توارق (أقل من 49 كلغ)

ووهان (الصين) - اقتطع الملاكم الجزائري سعيد حماني (فئة اقل من 91 كلغ), تأشيرة المرور الى الدور ثمن النهائي من دورة الملاكمة للألعاب العالمية العسكرية المتواصلة فعاليتها بمدينة ووهان الصينية, عقب تجاوزه عقبة منافسه الفيتنامي فو فان كو في منازلة الدور السادس عشر بنتيجة (5-0).

وسيواجه  حماني في الدور ثمن النهائي يوم غد الثلاثاء المصري يوسف كرار الذي كان معفى من الدور الاول .

وبالمقابل توقف مشوار الملاكم الجزائر الآخر, ياسين توارق في الدور ثمن النهائي (فئة أقل من 49 كلغ), بعد انهزامه امام كيم جان رايون من كوريا الشمالية بنتيجة (5-0). ومعلوم ان توارق كان قد بلغ هذا الدور بعد فوزه على البولوني جاكوب سلامونكي بنتيجة (5-0) .

وسيكون ثلاثة ملاكمين جزائريين آخرين على موعد مع نزالات الدور ثمن النهائي ليلة الاثنين الى الثلاثاء, ويتعلق الامر بكل من اسامة مرجان (اقل من 56 كلغ) الذي سيواجه التايلاندي  بوتدات شاتشو ديشا و عبد الناصر بلعربي (اقل من 60كلغ) الذي سيواجه شال شول مان م كوريا الشمالية و يحي عبدلي الذي سيتحدى الالماني جان اولاكهانوف في فئة اقل من 64 كلغ) .

 

-- برنامج العناصر الجزائرية في الدور الثمن نهائي :

 

-- (فئة اقل من 56 كلغ): اسامة مرجان (الجزائر)       - بوتاد شاتشو ديشا

(تا

يلاندا)

-- (فئة اقل من 60 كلغ): عبد الناصر بلعربي(الجزائر) -  شال شول مان   (كوريا

الشمالية)

-- (فئة اقل من 64 كلغ): يحي عبدلي (الجزائر)          - جان اولاكهانوف

(المانيا )

 

-- الثلاثاء 22 اكتوبر :

--(اقل من 91 كلغ) :     سعيد حماني    - يوسف كرار (مصر)

 

وتشارك الجزائر في سبعة اختصاصات رياضية اولمبية وعسكرية هي كرة القدم, الملاكمة, الجيدو, ألعاب القوى, المصارعة المشتركة, التايكواندو و الخماسي العسكري.

آخر تعديل على الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 12:34
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الألعاب العسكرية العالمية (ملاكمة): تأهل حماني (أقل من 91 كلغ) واقصاء توارق (أقل من 49 كلغ)
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 12:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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