جيدو/ بطولة العالم 2019 (أواسط): "أجرينا تحضيرات وفق إمكانياتنا المحدودة"

الجزائر- أفادت الاتحادية الجزائرية للجيدو, يوم الاثنين, أن عناصر المنتخب الوطني للأواسط, التي شاركت في بطولة العالم-2019 للفئة بمراكش (المغرب), قد حضّرت "بالإمكانيات المتاحة".

"أعترف أن تحضيرات المنتخب الجزائري لهذا الاستحقاق الدولي كانت متوسطة وحسب إمكانياتنا المحدودة. عملنا كل ما بوسعنا من أجل تسجيل مصارعينا في دورتين دوليتين بجمهورية التشيك و تونس قبل الموعد العالمي بالمغرب. لكن عائق الحصول على التأشيرة حرم أحسن عناصرنا من التنقل للمشاركة في الدورة الأولى", حسب ما أوضحه لـ "واج", المدير الفني الوطني بالاتحادية, سليم بوطبشة.

وجاء هذا التصريح بعدما عبرت إدارة النادي الرياضي أولاد الباهية (وهران) عن استيائها من الإقصاء المبكر لمصارعيها, أنور هشام حاشد (+100 كلغ) و عبد القادر مبروك (-73 كلغ), بمراكش, متسائلة عن تحضيراتهما لهذا الموعد.

ونشر النادي الوهراني في صفحته الرسمية عبر فايسبوك: "على الاتحاد الجزائري مراجعة حساباته بخصوص طريقة التحضير لمثل هذه المواعيد العالمية, لأن مصارعين من طينة حاشد ومبروك لديهما كل الإمكانيات للصعود إلى المنصة, وهو ما يفسر خيبة أملنا الكبيرة وتفاجئنا أيضا لخروجهما مبكرا من المسابقة".

و أضاف مسيرو هذا الفريق : "لم يوفر الاتحاد الإمكانيات اللازمة التي تضمن تحضيرا جيدا لفائدة المصارعين اللذان كانا من المفروض أن تمنح لهما الفرصة للاحتكاك بالمستوى العالي من خلال المشاركة في الدورات الدولية الكبيرة".

وشدّد بوطبشة في ردّه على أن تحقيق نتائج جيدة يتطلب إمكانيات كبيرة في مثل هذه المواعيد "التي يعادل المستوى الفني فيها ذلك المتواجد بالجائزة الكبرى للأكابر. أكرّر أن تحضيرات ممثلينا كانت متوسطة. لقد فتحنا الأبواب للأندية التي تمتلك الإمكانيات لتسجيل رياضييها في الدورات الدولية للإعداد الجيد".

وتابع التقني تحليله : "أذكركم أنه في تاريخ الجيدو الجزائري عند صنف الأواسط, تم تحقيق ثلاث ميداليات فقط, آخرها كانت من نصيب صونيا اصلاح (+78 كلغ) سنة 2009. أظن أن المرتبة السابعة التي افتكتها مروى معمري (+78 كلغ) بمراكش تعد ترتيبا جيدا ضمن المستوى العالمي. أما لدى باقي المصارعين, فوقفنا على قدراتهم لتحقيق نتيجة طيبة, لكن نقص التجربة والتحضير أثّر على مردودهم".

وشاركت الجزائر في البطولة العالمية, التي اختتمت مسابقاتها الخاصة بالفردي أول أمس السبت, بعشرة رياضيين من بينهم أربع إناث.