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البطولة الوطنية للماراطون: توقع مشاركة حوالي 500 عداء بموعد غليزان

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 11:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

 

غليزان - من المنتظر مشاركة حوالي 500 عداء وعداءة من مختلف الولايات في البطولة الوطنية للماراطون التي ستحتضنها ولاية غليزان يوم 2 نوفمبر المقبل ، حسبما علم لدى المنظمين.

و ستنظم هذه التظاهرة الرياضية من طرف رابطة غليزان لألعاب القوى بالتنسيق مع الفيدرالية الجزائرية لألعاب القوى و مديرية الشباب و الرياضة بمناسبة الإحتفالات المخلدة للذكرى 65 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

و يضمن برنامج المنافسة إجراء سباقين الأول على مسافة تفوق 42 كلم ( أكابر ذكور و إثاث) انطلاقا من منطقة " بوكرواس " على مستوى الطريق الوطني رقم 4 ببلدية المطمر مرورا بدوار " أولا بوعلي " و الطريق الاجتنابي لعاصمة الولاية وصولا إلى ساحة "السلام" بوسط مدينة غليزان .

أما السباق الوطني " مينا " فسيجري على مسافة 10 كلم (مفتوح للجميع) من المدينة الجديدة " بن عدة بن عودة " إلى ساحة "السلام" بغليزان وفق ما أكده لوأج ممثل الفيدرالية الجزائرية لألعاب القوى سمير بن أحمد.

و ستعرف هذه التظاهرة حضور أبطال أولمبيين على غرار توفيق مخلوفي و نور الدين مرسلي ونورية بنيدة مراح كضيوف شرف وفق المنظمين.

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البطولة الوطنية للماراطون: توقع مشاركة حوالي 500 عداء بموعد غليزان
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 11:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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