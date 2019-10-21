نادي اسطاوالي يلعب ضمن المجموعة الثانية

الرباط - يلعب نادي اسطاوالي لكرة السلة، ضمن المجموعة الثانية رفقة أربعة أندية، في مرحلة المجموعات لحساب النسخة الثانية والثلاثين للبطولة العربية لكرة السلة للأندية البطلة-2019 (21-31 أكتوبر) بالمغرب، عقب سحب عملية القرعة اليوم الأحد بمدينة سلا.

وفضلا عن نادي اسطاوالي الجزائري، تتشكل المجموعة الثانية من جمعية سلا المغربي (منظم الدورة)، أهلي طرابلس (ليبيا)، خدمات البريد (فلسطين) و نادي الكويت (الكويتي).

وضمت المجموعة الثالثة خمسة أندية : نادي بيروت (لبنان)، أهلي سداب (عُمان)، نادي الجزيرة (مصر)، الرفاع (البحرين)، الريان (قطر).

بينما تكونت المجموعة الأولى من أربعة أندية فقط : الاتحاد الإسكندري (مصر)، اتحاد المنستير (تونس)، الجيش الملكي (المغرب)، نادي الألماني (السودان).

وأفاد مدرب نادي اسطاوالي، ياسين آيت قاسي، أن "الهدف الرئيسي لفريقه من خلال المشاركة في هذه المنافسة العربية، هو اكتساب الخبرة عبر الاحتكاك بأقوى الفرق العربية".

وتجدر الإشارة إلى أن آخر مشاركة لنادي اسطاوالي في المنافسات الدولية، تعود لسنة 2007، حينما خاض غمار البطولة المغاربية.

وسيخوض زملاء الدولي الجزائري، أنيس فضالة، كل مبارياتهم بقاعة فتح الله البوعزاوي بسلا، التي ستحتضن جميع مقابلات الدورة.

وعرفت النسخة الأخيرة للبطولة العربية التي جرت سنة 2018 بلبنان، تتويج اتحاد الإسكندرية المصري صاحب أكبر عدد من الألقاب (6) الذي فاز في المباراة النهائية على نادي بيروت اللبناني (74-70) فيما احتل نادي سلا المغربي المركز الثالث.