دراجات: الجزائري عزالدين لعقاب يفوز بالدورة

ابونغ مبونغ ( الكاميرون) - توج الدراج الجزائري, عزالدين لعقاب بالطبعة ال19 للجائزة الكبرى للدراجات " شنتال بيا " بالكاميرون, بعد اجراء المرحلة الرابعة و الأخيرة للمنافسة التي فاز بها يوم الأحد مواطنه يسين حمزة.

فعقب المرحلة الأخيرة, التي جرت بين سانقمليما و دوالا على مسافة 2ر166 كلم, قطع حمزة خط الوصول في المركز الأول بالسرعة النهائية في ظرف 4 سا 15 د 38 ثا متقدما الهولنديين فلوريان سميث و أرجان هوفمان اللذين سجلا نفس التوقيت.

في الترتيب العام النهائي, تقمص لعقاب القميص الأصفر بتوقيت قدره 13 سا 8 د 43 ثا بفارق 8 تواني عن السلوفاكي مارك كانيكي و الهولندي أرجان هوفمان.

و كانت الجزائر ممثلة في هذه الدورة بخمسة جزائريين و هم: عزالدين لعقاب, عبد الرحمان منصوري, نسيم سعيدي , حمزة ياسين واسامة شبلاوي , بقيادة المدرب الرئيسي, شريف مرابط.