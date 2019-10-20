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دراجات: الجزائري عزالدين لعقاب يفوز بالدورة

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 19:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
دراجات: الجزائري عزالدين لعقاب يفوز بالدورة

ابونغ مبونغ ( الكاميرون) - توج الدراج الجزائري, عزالدين لعقاب بالطبعة ال19 للجائزة الكبرى للدراجات " شنتال بيا " بالكاميرون, بعد اجراء المرحلة الرابعة و الأخيرة للمنافسة التي فاز بها يوم الأحد مواطنه يسين حمزة.

فعقب المرحلة الأخيرة, التي جرت بين سانقمليما و دوالا على مسافة 2ر166 كلم, قطع حمزة خط الوصول في المركز الأول بالسرعة النهائية في ظرف 4 سا 15 د 38 ثا متقدما الهولنديين فلوريان سميث و أرجان هوفمان اللذين سجلا نفس التوقيت.

في الترتيب العام النهائي, تقمص لعقاب القميص الأصفر بتوقيت قدره 13 سا 8 د 43 ثا بفارق 8 تواني عن السلوفاكي مارك كانيكي و الهولندي أرجان هوفمان.

و كانت الجزائر ممثلة في هذه الدورة بخمسة جزائريين و هم: عزالدين  لعقاب, عبد الرحمان  منصوري, نسيم سعيدي , حمزة  ياسين واسامة شبلاوي , بقيادة المدرب  الرئيسي, شريف مرابط.

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دراجات: الجزائري عزالدين لعقاب يفوز بالدورة
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 19:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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