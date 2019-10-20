Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بطولة افريقيا للمحليين: المنتخب الجزائري "دفع ثمن النقص الفادح في التحضير"

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 17:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات
بطولة افريقيا للمحليين: المنتخب الجزائري &quot;دفع ثمن النقص الفادح في التحضير&quot;

الجزائر - اعتبرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) يوم الاحد ان المنتخب الجزائري للاعبين المحليين، الذي فشل في التأهل الى بطولة افريقيا-2020 بالكاميرون، "دفع ثمن النقص الفادح في التحضير" للمنافسة.

و أوردت الهيئة الفدرالية في موقعها الرسمي على الانترنت، انه "بعد ارغامهم على التعادل في مباراة الذهاب (0-0) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، تلقى اشبال المدرب لودوفيك باتيلي ثلاثة اهداف كاملة في الشوط الاول امام منتخب مغربي اكثر عزيمة منهم"، أمس السبت بالملعب البلدي لبركان.

وحسم "اسود الاطلس" تأهلهم الى "الشان-2020" في الشوط الاول للقاء بفضل ثلاثية أحرزها كل من بانون (د 27 من ضربة جزاء)، أحداد (د 32) و النهيري (د 41)، امام لاعبين جزائريين "تجاوزتهم الأحداث"، كتبت الهيئة الفدرالية متأسفة.

يذكر أن "الخضر" لا يملكون في سجلهم في هذه المنافسة سوى مشاركة واحدة، في دورة 2011 بالسودان، بينما يعتبر المنتخب المغربي حامل اللقب القاري.

و تجرى النسخة السادسة من بطولة افريقيا للأمم للاعبين المحليين في 2020 بالكاميرون التي عوضت إثيوبيا، وهذا بمشاركة 16 منتخبا.

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة افريقيا للمحليين: المنتخب الجزائري "دفع ثمن النقص الفادح في التحضير"
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 17:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.20

دراجات: الجزائري عزالدين لعقاب يفوز بالدورة

19.10.20

رئيس المجلس الشعبي الوطني يعقد لقاء تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية

19.10.20

تنظيم لقاء يوم الاثنين حول رهانات الملكية الفكرية في الجزائر

19.10.20

الإقتصاد الأخضر يعزز التنمية و يسهم بقوة في تنويع الاقتصاد وخلق مناصب الشغل

19.10.20

نشطاء صحراويون يستعرضون بجنيف العوائق التي تقف أمام استكمال مشروع الأمم المتحدة لإنهاء…

19.10.20

رئاسيات 12 ديسمبر: ستة راغبين في الترشح طلبوا موعدا لإيداع ملفاتهم

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.15

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل "العين الساهرة" لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي…

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.17

سونلغاز بصدد استرجاع ديونها المقدرة ب 60 مليار دج "تدريجيا"

19.10.17

مجازر 17 أكتوبر 1961 ستبقى "راسخة" في ذاكرة الشعب الجزائري

19.10.17

رئاسيات 12 ديسمبر: 145 راغب في الترشح يسحبون استمارات اكتتاب التوقيعات

19.10.14

تنظيم مباراة ودية بين الجزائر-فرنسا