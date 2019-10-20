بطولة افريقيا للمحليين: المنتخب الجزائري "دفع ثمن النقص الفادح في التحضير"

الجزائر - اعتبرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) يوم الاحد ان المنتخب الجزائري للاعبين المحليين، الذي فشل في التأهل الى بطولة افريقيا-2020 بالكاميرون، "دفع ثمن النقص الفادح في التحضير" للمنافسة.

و أوردت الهيئة الفدرالية في موقعها الرسمي على الانترنت، انه "بعد ارغامهم على التعادل في مباراة الذهاب (0-0) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، تلقى اشبال المدرب لودوفيك باتيلي ثلاثة اهداف كاملة في الشوط الاول امام منتخب مغربي اكثر عزيمة منهم"، أمس السبت بالملعب البلدي لبركان.

وحسم "اسود الاطلس" تأهلهم الى "الشان-2020" في الشوط الاول للقاء بفضل ثلاثية أحرزها كل من بانون (د 27 من ضربة جزاء)، أحداد (د 32) و النهيري (د 41)، امام لاعبين جزائريين "تجاوزتهم الأحداث"، كتبت الهيئة الفدرالية متأسفة.

يذكر أن "الخضر" لا يملكون في سجلهم في هذه المنافسة سوى مشاركة واحدة، في دورة 2011 بالسودان، بينما يعتبر المنتخب المغربي حامل اللقب القاري.

و تجرى النسخة السادسة من بطولة افريقيا للأمم للاعبين المحليين في 2020 بالكاميرون التي عوضت إثيوبيا، وهذا بمشاركة 16 منتخبا.