مجلس قضاء سطيف يؤجل مرة أخرى محاكمة حسان حمار إلى 3 نوفمبر المقبل

سطيف - أجل مجلس قضاء سطيف يوم الأحد مرة أخرى محاكمة الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف حسان حمار إلى تاريخ 3 نوفمبر المقبل.

و صرح أحد محاميي هيئة دفاع المتهم حسان حمار، الأستاذ أحمد شلي، ل/وأج عقب تأجيل المحاكمة بمجلس قضاء سطيف أن قضية الحال المتابع فيها موكله بجرم "خيانة الأمانة" و "اختلاس أموال خاصة" قد تم تأجيلها من طرف الغرفة الجزائية لذات الهيئة القضائية للمرة الثالثة على التوالي إلى غاية 3 نوفمبر المقبل و ذلك بطلب من دفاع المتهم.

و أضاف ذات المتحدث أن هذه القضية تتعلق بمعارضة موكله حسان حمار ضد قرار غيابي صادر عن مجلس قضاء سطيف مؤيد لحكم غيابي صادر عن محكمة سطيف سنة 2017 يقضي بإدانة موكله ب5 سنوات حبسا نافذة.

من جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن منطوق الحكم المنتظر يوم الأحد المقبل من طرف محكمة سطيف ضد موكله حسان حمار في القضية المتابع فيها موكله بجنحتي "التزوير" و "النصب" تعد مفصلية كون أن هذه القضية هي التي تم إيداعه الحبس المؤقت بسببها.

للتذكير فإن تعدد المتابعات القضائية و التهم الموجهة إلى الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف حسان حمار سببها قضية فساد و تلاعب بعقار التعاونية العقارية المسماة "أم الحياة" و التي تأسست سنة 1999 حيث اقتنت قطعتين أرضيتين في ذلك الوقت تم تقسيمهما على المستفيدين.

و بمرور الوقت تم تقليص مساحات الأراضي الخاصة بالمستفيدين و إدراج أسماء مستفيدين جدد إلى التعاونية و إلغاء استفادات أخرى بطرق وصفها الضحايا بـ"الاحتيالية" و هي القضية التي أسالت الكثير من الحبر و شغلت الرأي العام المحلي.