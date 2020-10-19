Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس قضاء سطيف يؤجل مرة أخرى محاكمة حسان حمار إلى 3 نوفمبر المقبل

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 16:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

سطيف - أجل مجلس قضاء سطيف يوم الأحد مرة أخرى محاكمة الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف حسان حمار إلى تاريخ 3 نوفمبر المقبل.

و صرح أحد محاميي هيئة دفاع المتهم حسان حمار، الأستاذ أحمد شلي، ل/وأج عقب تأجيل المحاكمة بمجلس قضاء سطيف أن قضية الحال المتابع فيها موكله بجرم "خيانة الأمانة" و "اختلاس أموال خاصة" قد تم تأجيلها من طرف الغرفة الجزائية لذات الهيئة القضائية للمرة الثالثة على التوالي إلى غاية 3 نوفمبر المقبل و ذلك بطلب من دفاع المتهم.

و أضاف ذات المتحدث أن هذه القضية تتعلق بمعارضة موكله حسان حمار ضد قرار غيابي صادر عن مجلس قضاء سطيف مؤيد لحكم غيابي صادر عن محكمة سطيف سنة 2017 يقضي بإدانة موكله ب5 سنوات حبسا نافذة.

من جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن منطوق الحكم المنتظر يوم الأحد المقبل من طرف محكمة سطيف ضد موكله حسان حمار في القضية المتابع فيها موكله بجنحتي "التزوير" و "النصب" تعد مفصلية كون أن هذه القضية هي التي تم إيداعه الحبس المؤقت بسببها.

للتذكير فإن تعدد المتابعات القضائية و التهم الموجهة إلى الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف حسان حمار سببها قضية فساد و تلاعب بعقار التعاونية العقارية المسماة "أم الحياة" و التي تأسست سنة 1999 حيث اقتنت قطعتين أرضيتين في ذلك الوقت تم تقسيمهما على المستفيدين.

و بمرور الوقت تم تقليص مساحات الأراضي الخاصة بالمستفيدين و إدراج أسماء مستفيدين جدد إلى التعاونية و إلغاء استفادات أخرى بطرق وصفها الضحايا بـ"الاحتيالية" و هي القضية التي أسالت الكثير من الحبر و شغلت الرأي العام المحلي.

كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس قضاء سطيف يؤجل مرة أخرى محاكمة حسان حمار إلى 3 نوفمبر المقبل
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 16:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.20

رئاسيات 12 ديسمبر: الشعب الجزائري سيكون "البطل الأوحد" وسيكرس رغبته في بناء جزائر…

19.10.20

نضال الصحراويين السلمي يلهم المدافعين عن الحرية وتقرير المصير في كل أنحاء العالم

19.10.20

بسكرة: العثور على جثة فتاة ببلدية البسباس

19.10.20

تسعيرات تذاكر شركة الخطوط الجوية الجزائرية خاضعة للعديد من العوامل المحددة منها المنافسة

19.10.20

عرض موجــز حــول مشروع القانون الذي ينظم نشاطات المحروقات

19.10.20

وزير المجاهدين يؤكد أن "القيمة الحقيقية للجزائر في تاريخها"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.15

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل "العين الساهرة" لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي…

19.10.15

قايد صالح: قطار الجزائر وضع على السكة "الصحيحة والمأمونة"

19.10.15

دعوة إلى كتابة التاريخ ''الصحيح'' للتواجد العثماني بالجزائر والمنطقة المغاربية

19.10.14

المهرجان الوطني للموسيقى العصرية: الطبعة ال18 بوهران ما بين 25 و30 ديسمبر

19.10.14

افتتاح معرض صور "اكتشف" على مستوى حصن 23