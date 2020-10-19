كأس افريقيا للأمم-2020 لكرة اليد: "المنتخب المغربي أخطر منافس لنا" (لعبان)

الجزائر - اعتبر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، حبيب لعبان، اليوم الأحد، أن المنتخب المغربي سيكون اخطر منافس للفريق الوطني في المجموعة الرابعة للطبعة ال25 من كأس افريقيا للأمم المقررة بتونس (16-26 يناير 2020)، مضيفا أن بقية المنتخبات "في متناول" الجزائر.

و أوضح لعبان ل"واج" : "باستثناء المغرب، المنافس الرئيسي لنا في هذه المجموعة، فإن بقية المنتخبات ستكون في متناول الفريق الوطني. الهدف الاول لنا هو التأهل كمتصدر للمجموعة، بعدها سنلعب من أجل بلوغ المربع الذهبي، المهمة ستكون صعبة لكنها غير مستحيلة".

وتلعب الجزائر في مجموعة تضم خمسة منتخبات رفق الكونغو، السينغال و زامبيا، حسب القرعة التي جرت امس السبت بالعاصمة تونس، علما ان أصحاب المراكز الأربعة الأولى تتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وأضاف: "اذا احترم المنطق، فسنواجه تونس في الدور نصف النهائي. سندخل الدورة بعزيمة كبيرة من اجل احتلال أحد المراكز الاربعة الاولى في المنافسة".

من جهة اخرى، تفادى لعبان الحكم على المدرب الجديد ل"الخضر"، الفرنسي آلان بورت. ويقول : "سنرى عمل هذا المدرب مع مرور المباريات الرسمية. لكن مبدئيا، وحسب بعض اللاعبين، فإن الجميع راض".

== ضبط البرنامج التحضيري==

وقبل ثلاثة أشهر عن بداية المنافسة القارية، ضبطت الاتحادية، بالتشاور مع الطاقم الفني الوطني، برنامج التحضيرات والذي سيتم الشروع فيه بداية من اليوم الأحد بالدخول في تربص بمدينة نيم الفرنسية.

وأفاد مسؤول الهيئة: "خلال هذا التربص، سيتم خوض ثلاث مباريات ودية مع اندية النخبة : نيم، مونبولييه و ايستر. وخلال ديسمبر المقبل سنشارك في دورتين ببولونيا ورومانيا. اما المعسكر الثالث و ما قبل التنافسي فسيكون على أرض الوطن مع احتمال تنظيم دورة ودية يناير المقبل بالجزائر العاصمة بحضور ثلاثة منتخبات متأهلة الى "الكان" لوضع آخر اللمسات".

وتعرف النهائيات الافريقية مشاركة 17 بلدا، حيث يتأهل الفريق المتوج مباشرة الى الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو (اليابان).

كما يؤهل الموعد التونسي الى البطولة العالمية بمصر في 2021.