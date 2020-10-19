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جيدو/ بطولة العالم-2019 (اواسط): الجزائر تحتل المركز ال33 في منافسات الفردي

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 14:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

مراكش (المغرب) - أنهى المنتخب الجزائري للجيدو (ذكور و اناث) منافسة بطولة العالم للأواسط 2019  في المركز ال33 من مجموع 81 دولة مشاركة في منافسات الفردي التي اختتمت مساء امس السبت بمدينة مراكش المغربية.

ويعود "الفضل" في هذا المركز لنتيجة المصارعة مروى معمري التي احتلت المركز السابع في فئة أكثر من 78 كلغ، في الوقت الذي توقف فيه مشوار بقية العناصر الوطنية المشاركة (6 ذكور و 3 اناث) في وقت مبكر من المنافسة بعد اقصائها في الادوار الاولى.

وعادت الكلمة في منافسات الفردي للمنتخب الياباني بمجموع 6 ذهبيات و فضيتين و 3 برونزيات، متبوعة في المركز الثاني بجورجيا (3 ذهبيات و فضية و برونزية) ثم روسيا في المركز الثالث (ذهبية و 3 فضيات).ونشطت هذه المنافسة العالمية من قبل 517 مصارع و مصارعة في المجموع (294 ذكور و 223 اناث)، يمثلون81 دولة في الفردي.

بعد اسدال الستار على منافسات الفردي التي جرت من 16 الى 19 أكتوبر، سيفسح المجال لمنافسة حسب الفرق المقررة اليوم الأحد بمشاركة 11 دولة فقط. ويتعلق الأمر باليابان، منغوليا و كوريا الجنوبية (المجموعة الأولى)، فرنسا، ألمانيا و أوزباكستان (المجموعة الثانية)، روسيا و الصين (المجموعة الثانية) وكذا البرازيل، جورجيا والمغرب (المجموعة الرابعة).

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جيدو/ بطولة العالم-2019 (اواسط): الجزائر تحتل المركز ال33 في منافسات الفردي
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 14:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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