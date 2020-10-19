ولاية الجزائر: ملعب دالي إبراهيم يستفيد من ميزانية إضافية بقيمة 7 مليار سنتيم

الجزائر - خصصت مصالح بلدية دالي إبراهيم بولاية الجزائر غلافا ماليا إضافيا بقيمة 7 مليار سنتيم لإتمام انجاز الملعب الجديد بالبلدية، فيما يتوقع استلام هذا المشروع نهاية شهر يناير المقبل، حسبما علم اليوم الأحد لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي لذات الجماعة المحلية.

وأوضح السيد كمال حمزة في تصريح لـ/وأج أنه تم مؤخرا تخصيص ميزانية إضافية لمشروع ملعب دالي إبراهيم بقيمة ناهزت 7 مليار سنتيم، الأمر الذي سيسمح بإتمام أشغال انجاز هذا المرفق الرياضي ، الذي ينتظره شباب المنطقة منذ ثلاث سنوات ، على ان يتم الاستلام النهائي للملعب نهاية شهر يناير المقبل.

وأضاف المتحدث ان التكلفة المالية الأولية لإنجاز ملعب دالي ابراهيم حُددت في وقت سابق ب 53 مليار سنتيم، غير ان مشاكل تقنية اعاقت تقدم الاشغال ، و لتدارك التأخر الحاصل في آجال الاستلام تم مؤخرا تخصيص ميزانية اضافية بقيمة 7 مليار سنتيم ، علما ان المؤسسة الوطنية لإنجاز المنشآت الفنية الكبرى هي المكلفة بالأشغال.

وسمحت الدراسات الأخيرة بتجاوز آخر العقبات التي عطلت تقدم الأشغال، بلغت حاليا 70 بالمائة، يقول المصدر، على أن يتم الإسراع في وتيرة الانجاز، التي ستتماشى مع انطلاق أشغال تجهيز أرضية الملعب بالعشب الاصطناعي والانارة، حيث تم رصد لهاذين الجانبين غلاف مالي آخر بقيمة 8 مليار سنتيم.

وقال السيد كمال ان مناقصة اطلقت في هذا الخصوص (العشب الاصطناعي و الانارة) لضمان استلام مشروع ملعب دالي ابراهيم أواخر شهر يناير بصفة كاملة و لتفادي أي تأخر اضافي في الاشغال، على ان يدخل هذا المرفق الرياضي حيز الخدمة فعليا خلال شهر فبراير المقبل.

يذكر أن والي ولاية الجزائر كان قد امهل المؤسسة المكلفة بإنجاز هذا المشروع مدة ثلاثة اشهر لإتمام الاشغال وتسليم الملعب قبل نهاية السنة الجارية خلال زيارة تفقدية لورشة الاشغال في اطار معاينته لعدد من الهياكل الرياضية ببعض من بلديات العاصمة.

وأكد الوالي حينها عدم وجود اي مشكل فيما يخص الاعتمادات المالية الموجهة لمشاريع قطاع الشباب و الرياضة، في حين أن ما عطل استلام عديد المنشآت الرياضية هو "عدم احترام اجال الإنجاز من قبل المقاولات المكلفة بتلك المنشآت".