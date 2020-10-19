الألعاب العالمية العسكرية: المنتخب الجزائري يكتسح نظيره الأمريكي (8-0) ويتأهل لربع النهائي

ووهان (الصين) - اقتطع المنتخب الجزائري العسكري تأشيرة المرور الى الدور ربع النهائي من دورة كرة القدم للألعاب العالمية العسكرية المتواصلة فعالياتها بمدينة ووهان الصينية، بعد اكتساحه لنظيره الأمريكي بنتيجة 8-0 في المقابلة التي جرت اليوم الاحد في إطار الجولة الاخيرة من المجموعة الأولى.

ونجح المنتخب الوطني العسكري في اختراق شباك الفريق الامريكي في ثماني مرات، بفضل كل من بلال بن حمودة (الدقيقتين التاسعة و ال79) و عبد الوهاب شويطر (الدقيقة ال14) وعبد الرّحيم حمداني (الدقيقة ال16) ولخضر دريفل (الدقيقة ال42) و بلال مسعودي، صاحب ثلاثية (د 47 و 64 و 88).

بعد هذا الفوز الثاني في المنافسة بعد الاول المحقق على حساب منتخب ايرلندا (4-0) و التعادل امام قطر (1-1)، تصدرت "كتيبة" المدرب الوطني محمد بوطاجين ترتيب المجموعة الأولى بسبع نقاط، متقدمة منتخب قطر في المركز الثاني (5 نقاط). هذا الاخير الذي تعثر امام ايرلندا (1-1) في المقابلة الثانية للمجموعة و لكنه اقتطع مع ذلك تأشيرة المرور الى ربع النهائي.

وفي مقابلة الدور ربع النهائي المقررة ليوم الاربعاء، سيواجه المنتخب الوطني العسكري الفائز من المواجهة التي تجمع بين اليونان (الثالث في المجموعة الثانية) و فرنسا (الثالث في المجموعة الثالثة).

وتقام مقابلتا الدور نصف النهائي يوم الجمعة، فيما برمج النهائي و المباراة الترتيبية من أجل الميدالية البرونزية يوم الاحد المقبل.

وتنشط دورة كرة القدم للألعاب العالمية العسكرية من قبل 12 منتخبا وطنيا عسكريا، تمّ توزيعهم على ثلاث مجموعات تضم كل واحدة أربعة فرق. ويتأهل صاحبا المركزين الاول و الثاني في كل مجموعة الى الدور ربع النهائي، بالإضافة الى صاحبي احسن مركز ثالث.

وتمثل الجزائر بـ 87 رياضيا في هذه الطبعة السابعة من الالعاب العالمية العسكرية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية، التي تعرف مشاركة أكثر من 000ر8 رياضي يمثلون 139 دولة.

وتشارك الجزائر في سبعة اختصاصات رياضية اولمبية وعسكرية هي كرة القدم، الملاكمة، الجيدو، ألعاب القوى، المصارعة المشتركة، التايكواندو و الخماسي العسكري.