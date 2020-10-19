Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الألعاب العالمية العسكرية: المنتخب الجزائري يكتسح نظيره الأمريكي (8-0) ويتأهل لربع النهائي

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 14:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
الألعاب العالمية العسكرية: المنتخب الجزائري يكتسح نظيره الأمريكي (8-0) ويتأهل لربع النهائي

ووهان (الصين) - اقتطع المنتخب الجزائري العسكري تأشيرة المرور الى الدور ربع النهائي من دورة كرة القدم للألعاب العالمية العسكرية المتواصلة فعالياتها بمدينة ووهان الصينية، بعد اكتساحه لنظيره الأمريكي بنتيجة 8-0 في المقابلة التي جرت اليوم الاحد في إطار الجولة الاخيرة من المجموعة الأولى.

ونجح المنتخب الوطني العسكري في اختراق شباك الفريق الامريكي في ثماني مرات، بفضل كل من بلال بن حمودة (الدقيقتين التاسعة و ال79) و عبد الوهاب شويطر (الدقيقة ال14) وعبد الرّحيم حمداني (الدقيقة ال16) ولخضر دريفل (الدقيقة ال42) و بلال مسعودي، صاحب ثلاثية (د 47 و 64 و 88).

بعد هذا الفوز الثاني في المنافسة بعد الاول المحقق على حساب منتخب ايرلندا (4-0) و التعادل امام قطر (1-1)، تصدرت "كتيبة" المدرب الوطني محمد بوطاجين ترتيب المجموعة الأولى بسبع نقاط، متقدمة منتخب قطر في المركز الثاني (5 نقاط). هذا الاخير الذي تعثر امام ايرلندا (1-1) في المقابلة الثانية للمجموعة و لكنه اقتطع مع ذلك تأشيرة المرور الى ربع النهائي.

وفي مقابلة الدور ربع النهائي المقررة ليوم الاربعاء، سيواجه المنتخب الوطني العسكري الفائز من المواجهة التي تجمع بين اليونان (الثالث في المجموعة الثانية) و فرنسا (الثالث في المجموعة الثالثة).

وتقام مقابلتا الدور نصف النهائي يوم الجمعة، فيما برمج النهائي و المباراة الترتيبية من أجل الميدالية البرونزية يوم الاحد المقبل.  

وتنشط دورة كرة القدم للألعاب العالمية العسكرية من قبل 12 منتخبا وطنيا عسكريا، تمّ توزيعهم على ثلاث مجموعات تضم كل واحدة أربعة فرق. ويتأهل صاحبا المركزين الاول و الثاني في كل مجموعة الى الدور ربع النهائي، بالإضافة الى صاحبي احسن مركز ثالث.

وتمثل الجزائر بـ 87 رياضيا في هذه الطبعة السابعة من الالعاب العالمية العسكرية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية، التي تعرف مشاركة أكثر من 000ر8 رياضي يمثلون 139 دولة.

وتشارك الجزائر في سبعة اختصاصات رياضية اولمبية وعسكرية هي كرة القدم، الملاكمة، الجيدو، ألعاب القوى، المصارعة المشتركة، التايكواندو و الخماسي العسكري.

آخر تعديل على الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 14:30
كلـمات مفتـاحيــة :
الألعاب العالمية العسكرية: المنتخب الجزائري يكتسح نظيره الأمريكي (8-0) ويتأهل لربع النهائي
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 14:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.20

كأس افريقيا للأمم-2020 لكرة اليد: "المنتخب المغربي أخطر منافس لنا" (لعبان)

19.10.20

لوكال يشارك في الجلسات العلنية للجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بواشنطن

19.10.20

جيدو/ بطولة العالم-2019 (اواسط): الجزائر تحتل المركز ال33 في منافسات الفردي

19.10.20

ولاية الجزائر: ملعب دالي إبراهيم يستفيد من ميزانية إضافية بقيمة 7 مليار سنتيم

19.10.20

الألعاب العالمية العسكرية: المنتخب الجزائري يكتسح نظيره الأمريكي (8-0) ويتأهل لربع النهائي

19.10.20

ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.15

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل "العين الساهرة" لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي…

19.10.15

قايد صالح: قطار الجزائر وضع على السكة "الصحيحة والمأمونة"

19.10.15

دعوة إلى كتابة التاريخ ''الصحيح'' للتواجد العثماني بالجزائر والمنطقة المغاربية

19.10.14

المهرجان الوطني للموسيقى العصرية: الطبعة ال18 بوهران ما بين 25 و30 ديسمبر

19.10.14

افتتاح معرض صور "اكتشف" على مستوى حصن 23