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رياضة : مختصرات من الاتحاديات الجزائرية

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 12:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر - مختصرات استقتها "واج" من مختلف الاتحاديات الرياضية الجزائرية:

 تنس : استقبل وزير الشباب والرياضة، رؤوف برناوي، الأربعاء الماضي، رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس، محمد بسعد، حيث استمع الوزير لعرض مفصل لنشاطات الهيئة الفيدرالية وللمشاكل التي تعترض التنس الجزائري. وتم على إثر الجلسة اتخاذ قرارات لصالح تطوير الرياضة، سيما بخصوص المنشآت ومنح الرياضيين المعنيين بالألعاب المتوسطية-2021 وباقي المنافسات.

بناء الاجسام : تعمل الاتحادية الجزائرية لبناء الأجسام، الفيتنس والحمل بالقوة، على إنشاء البطاقية الوطنية للرابطات والأندية المنخرطة لتطهير وضعيتهم. وفي هذا الإطار طلبت منهم الهيئة الفيدرالية إرسال تقاريرهم الأدبية والمالية لسنة 2018 وباقي الوثائق اللازمة، قبل تاريخ 20 نوفمبر 2019.

كاراتي-دو : أعلمت الاتحادية الجزائرية للكاراتي-دو، جميع الرابطات الولائية والجهوية أن عملية تنظيم التربصات والأيام التكوينية الخاصة بالمدربين والحكام ولائيا أو جهويا، تخضع لترخيص مُسبق من الاتحادية وكذا التنسيق المسبق مع اللجنة الوطنية للتحكيم والمديرية الفنية الوطنية.

دراجات : استُقبِل رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات، خير الدين برباري، الأربعاء الفارط من طرف والي ولاية الشلف، حيث تطرقا لموضوع إعادة بعث رياضة الدراجات بالمنطقة، عبر توفير الوسائل والسبل الكفيلة بذلك. و رحّب الوالي باستضافة الشلف لأحد محطات طواف الجزائر-2020.

رياضات ميكانيكية : أعلمت الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، جميع المختصين في الدراجات النارية أن تاريخ 20 أكتوبر الجاري (أي اليوم الأحد) هو آخر أجل لإرسال طلب المشاركة في تكوين من "المستوى العالي" في الدراجات النارية سيجري يومي 16 و 17 نوفمبر القادم بتونس.

فنون قتالية : تنظم الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية بمعية اللجنة التقنية الفيدرالية لتخصص نونشاكو، تربصا تقنيا وطنيا للعبة، بين 24 و 26 أكتوبر بالقاعة متعددة الرياضات بالقل (ولاية سكيكدة).

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رياضة : مختصرات من الاتحاديات الجزائرية
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 12:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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