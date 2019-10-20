الاتحادية الجزائرية للسباحة: تعيين بن عبد الرحمان مديرا للمنتخبات الوطنية

الجزائر - نصبت الاتحادية الجزائرية للسباحة, لمين بن عبد الرحمان كمدير للمنتخبات الوطنية أمس السبت, حسب ما علمته "واج" يوم الأحد من الهيئة الفيدرالية.

و أكد بن عبد الرحمان, -في أول تصريح له بقبعة مدير المنتخبات الوطنية- ترسيمه في منصبه الجديد وهو الذي كان يشغل منصب مدير التطوير والتكوين بالاتحادية, حيث قال : "استلمت مهامي رسميا كمدير للمنتخبات الوطنية أمس السبت, بعد قرار اجتماع المكتب الفيدرالي الخميس الفارط. مهمتي الأولى تتمثل في إعادة تنظيم مخطط العمل على مستوى مختلف المنتخبات الوطنية, انطلاقا من التحضير للأهداف المختلفة عبر تسطير وإجراء التربصات الاعدادية للمنتخب الأول وباقي الفئات العمرية. نحن بصدد التحضير لمخطط عمل مفصّل يمتد لغاية نهاية العهدة الأولمبية".

وشدّد التقني على ضرورة التركيز على الهدف الرئيسي في الوقت الحالي, "فالأولوية ستكون للتحضير لهذا الموسم الجديد 2019-2020 عبر العمل بالتنسيق مع المدير الفني الوطني, حيث وضعنا دليلا فنيا يوضح كل الأمور المتعلقة بمعايير انتقاء الرياضيين والمدربين لكل منافسة وتربص. كما برمجنا مشاركة عناصرنا في تربصات وتجمعات بخارج الوطن".

وبخصوص أهم المحطات التي تنتظر المنتخبات الوطنية لهذا الموسم الرياضي, قال بن عبد الرحمان : "الهدف الرئيسي لهذه السنة, دوما بمعية المديرية الفنية الوطن

ية, هو الاعداد الجيد للمشاركة في ثلاثة مواعيد دولية للأكابر, بداية بالبطولة الإفريقية المفتوحة-2019 بجنوب إفريقيا ثم الألعاب الأولمبية-2020 بطوكيو والبطولة العربية شهر سبتمبر. إضافة إلى منافستين للفئات الشبانية, وهي البطولة المغاربية و الكأس المتوسطية".

للإشارة, فإن تعيين لمين بن عبد الرحمان على رأس مديرية المنتخبات الوطنية جاء بعدما كان المنصب يُسيّر بالنيابة منذ استقالة المدير السابق عبد القادر كاوة, في 20 يناير الفارط.