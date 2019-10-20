Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كاراتي/ بطولة العالم للشباب: المنتخب الجزائري يهدف الى "تحقيق أحسن أداء"

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 12:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر- سيشارك المنتخب الجزائري للشباب (أشبال, أواسط و آمال) في بطولة العالم للكاراتي-دو, التي ستجرى من 23 إلى 27 أكتوبر بسانتياغو (الشيلي), بهدف "تحقيق نتائج مرضية و تقديم أحسن أداء", حسب الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

و صرح رئيس الهيئة الفدرالية, سليمان مسدوي, ل/واج قائلا : "نستهدف الصعود لمنصة التتويج و سنحاول تحقيق أداء مشرف على الأراضي الشيلية. لقد تم اختيارنا للرياضيين حسب مستواهم الفني ونتائجهم التي حققوها مؤخرا, مع تعزيز المنتخب الوطني الجزائري بأربعة عناصر مقيمة بالخارج نأمل أن تقدم الاضافة للفريق".

و حسب المتحدث, فإن هذه البطولة العالمية تعد خطوة "مهمة" و تحضيرية للمنتخب الجزائري تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة وهران في 2021.

و أوضح مسدوي: "هؤلاء المصارعون يشكلون مستقبل الكاراتي-دو بالجزائر. ينتظر هذه المواهب الشابة مستقبل واعد".

و يضم الفريق الوطني 10 مصارعين من بينهم 6 فتيات, تحت اشراف سمير سليماني, مدير المواهب الشابة بالاتحادية و الناخب الوطني, طارق عدمان. وتنقل الوفد الجزائري يوم الجمعة الفارط إلى سانتياغو (الشيلي) مرورا بمدريد.

و يشارك في هذا الموعد العالمي 1557 رياضي من 96 بلدا, حسب المنظمين.

قائمة المشاركين الجزائريين :بن المداني ايليجيا, أوديرة شيماء, طاس يانيس, طاس سامي, ويكان سيليا, أبوريش لويزة, عبيد إيناس, بوعقل أنيس, حلاسة أنيس, سياد آية.

كلـمات مفتـاحيــة :
كاراتي/ بطولة العالم للشباب: المنتخب الجزائري يهدف الى "تحقيق أحسن أداء"
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 12:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.20

رياضة : مختصرات من الاتحاديات الجزائرية

19.10.20

دور الأمثال الشعبية في صناعة سلوك المجتمع محور ملتقى وطني بوهران

19.10.20

الاتحادية الجزائرية للسباحة: تعيين بن عبد الرحمان مديرا للمنتخبات الوطنية

19.10.20

كاراتي/ بطولة العالم للشباب: المنتخب الجزائري يهدف الى "تحقيق أحسن أداء"

19.10.20

تكريم العداء توفيق مخلوفي و وليد بيداني

19.10.20

وهران: نحو توزيع 5.500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار ما بين ديسمبر ومارس

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.15

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل "العين الساهرة" لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي…

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.17

سونلغاز بصدد استرجاع ديونها المقدرة ب 60 مليار دج "تدريجيا"

19.10.17

مجازر 17 أكتوبر 1961 ستبقى "راسخة" في ذاكرة الشعب الجزائري

19.10.17

رئاسيات 12 ديسمبر: 145 راغب في الترشح يسحبون استمارات اكتتاب التوقيعات

19.10.14

تنظيم مباراة ودية بين الجزائر-فرنسا