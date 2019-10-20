كاراتي/ بطولة العالم للشباب: المنتخب الجزائري يهدف الى "تحقيق أحسن أداء"

الجزائر- سيشارك المنتخب الجزائري للشباب (أشبال, أواسط و آمال) في بطولة العالم للكاراتي-دو, التي ستجرى من 23 إلى 27 أكتوبر بسانتياغو (الشيلي), بهدف "تحقيق نتائج مرضية و تقديم أحسن أداء", حسب الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

و صرح رئيس الهيئة الفدرالية, سليمان مسدوي, ل/واج قائلا : "نستهدف الصعود لمنصة التتويج و سنحاول تحقيق أداء مشرف على الأراضي الشيلية. لقد تم اختيارنا للرياضيين حسب مستواهم الفني ونتائجهم التي حققوها مؤخرا, مع تعزيز المنتخب الوطني الجزائري بأربعة عناصر مقيمة بالخارج نأمل أن تقدم الاضافة للفريق".

و حسب المتحدث, فإن هذه البطولة العالمية تعد خطوة "مهمة" و تحضيرية للمنتخب الجزائري تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة وهران في 2021.

و أوضح مسدوي: "هؤلاء المصارعون يشكلون مستقبل الكاراتي-دو بالجزائر. ينتظر هذه المواهب الشابة مستقبل واعد".

و يضم الفريق الوطني 10 مصارعين من بينهم 6 فتيات, تحت اشراف سمير سليماني, مدير المواهب الشابة بالاتحادية و الناخب الوطني, طارق عدمان. وتنقل الوفد الجزائري يوم الجمعة الفارط إلى سانتياغو (الشيلي) مرورا بمدريد.

و يشارك في هذا الموعد العالمي 1557 رياضي من 96 بلدا, حسب المنظمين.

قائمة المشاركين الجزائريين :بن المداني ايليجيا, أوديرة شيماء, طاس يانيس, طاس سامي, ويكان سيليا, أبوريش لويزة, عبيد إيناس, بوعقل أنيس, حلاسة أنيس, سياد آية.