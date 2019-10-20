تكريم العداء توفيق مخلوفي و وليد بيداني

الجزائر- أكد وزير الشباب و الرياضة عبد الرؤوف برناوي أن مستوى أداء توفيق مخلوفي صاحب الميدالية الفضية لسباق 1500م في مونديال الدوحة ( قطر) و الرباع وليد بيداني صاحب الميدالية البرونزية في مونديال رفع الأثقال بباتايا (تايلاندا) أثبت قدرة الرياضيين الجزائريين على التنافس مع أفضل رياضيي العالم شريطة "العمل و المثابرة" لبلوغ القمة.

خلال حفل نظم سهرة أمس السبت على شرف مخلوفي و بيداني بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة بحضور العديد من أعضاء الحكومة, أوضح السيد برناوي أن "الميداليتين اللتين فاز بهما مخلوفي و بيداني هما ثمرة ساعات من التدريب و التضحية لبلوغ هذا المستوى لذا ينبغي أن يكون اصرارهما و عزيمتها على الفوز مصدر الهام للعديد من الرياضيين الشباب الذين سيمثلون الجزائر خلال المنافسات الدولية المقبلة".

كما وجه الوزير الأول نور الدين بدوي رسالة تهنئة للبطلين الجزائريين قرأها نيابة عنه مدير ديوان الوزارة الأولى, عبد الحكيم شاطر شجع من خلالها "اللاعبين الجزائريين على بذل قصارى جهدهما للظفر بتتويجات أخرى".

و بالمناسبة تلقى البطلان الجزائريان جوائز مالية من قبل الحكومة حيث تحصل مخلوفي على شيك قيمته 15 مليون دينار جزائري و بيداني على شيك بقيمة 5 مليون دينار.

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و عبر مخلوفي الذي حضر الحفل برفقة والديه عن "فرحته الكبيرة" بهذه الالتفاتة, مصرحا بأن "هذه الميدالية العالمية هي هدية لكل الجزائريين".

و صرح مخلوفي الذي اشاد بمدربه الحالي فيليب دوبون و مدربه المكون علي رجيمي يقول "انني جد فخور بهذه الميدالية التي تحصلت عليها بعد سنتين بعيدا عن مضامير السباق و اشكر الله على ان ساعات التدريب قد اعطت ثمارها و انني سأواصل العمل جاهدا من اجل نيل ميداليات اخرى خلال المواعيد الرياضية المقبلة".

و اردف يقول "طالما وثق مدربي و افراد طاقمي الفني في قدراتي الشخصية و اود ان اشكرهم على دعمهم الثابت".

و اعتذر من جهته وليد بيداني المتواجد حاليا في تربص تحضيري في بولونيا ترقبا للمنافسات المقبلة عن غيابه في رسالة قرأها رئيس الاتحادية الجزائرية لرفع الاثقال العربي عبد اللاوي.

و صرح يقول "انه لفخر و شرف كبيرين لي ان احمل الالوان الوطنية الجزائرية على منصات التتويج الدولية. و سأستمر في العمل لنيل ميداليات اخرى و جعل الشعب الجزائري اكثر فخرا".

و الى جانب افراد الحكومة, تميز هذا الحفل بحضور عدة شخصيات من عالم الرياضة على غرار البطلين الاولمبيين السابقين في 1500م كل من نور الدين مرسلي و حسيبة بولمرقة و الملاكم محمد علالو و كذا المتأهلين مؤخرا الى الالعاب الاولمبية لطوكيو 2020 في رياضة الالواح الشراعية امينة بريشي و حمزة بوراس.