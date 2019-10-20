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الرابطة الثانية : سالم العوفي يستقيل من تدريب جمعية وهران

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 08:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

وهران – قرر المدرب سالم العوفي الاستقالة من منصبه على رأس العارضة الفنية لجمعية وهران، الناشطة في الرابطة الثانية لكرة القدم، حسب ما استفيد اليوم السبت من المعني.

 وبرر التقني الوهراني قراره بما وصفه بالسلوك المشين لأنصار النادي تجاهه ولاعبيه خلال المباراة التي جمعتهم أمام اتحاد عنابة (1-1) بملعب ''حبيب بوعقل'' بوهران، لحساب الجولة التاسعة من البطولة.

 وقال سالم العوفي في هذا السياق : "في الحقيقة، كنت أنوي الاستقالة بعد المباراة السابقة التي لعبناها بوهران، حيث لم أجد يومها تفسيرا لحملة السب والشتم التي طالتنا من المدرجات في الوقت الذي كنا متقدمين في النتيجة بثلاثة أهداف".

وأضاف نفس المدرب بالتذكير بالوضعية الصعبة التي ورثها في الفريق خلال المرحلة الثانية من الموسم الماضي ولكن ذلك لم يمنعه من إنقاذه من السقوط، وكذا الظروف العصيبة التي عمل فيها خلال الصائفة الماضية عندما جهز فريقه في ظرف ثلاثة أسابيع فقط، على حد تعبيره.

وتابع: "أمام مثل هذه التصرفات التي تدل على نكران الجميل، لا يمكنني مواصلة العمل في مثل هذه الظروف، وعليه قررت الانسحاب نهائيا من منصبي".

وبعد الجولة التاسعة التي أجريت اليوم السبت، تحتل جمعية وهران المرتبة الثامنة ب13 نقطة، علما وأن الأربعة الأوائل في نهاية الموسم سيصعدون إلى الرابطة الأولى.

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الرابطة الثانية : سالم العوفي يستقيل من تدريب جمعية وهران
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 08:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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