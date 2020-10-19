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المغرب-الجزائر 3-0 : "الخضر" يفشلون في بلوغ النهائيات

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 08:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

بركان (المغرب) - أخفق المنتخب الجزائري للمحليين في بلوغ نهائيات بطولة افريقيا-2020 للأمم في كرة القدم، عقب خسارته أمام نظيره و المستضيف المغربي بنتيجة 3-0 (الشوط الأول: 3-0)، سهرة اليوم السبت بمدينة بركان (شمال شرق) في إياب الدور التصفوي (منطقة الشمال).

و سجلت الأهداف الثلاثة كلها في الشوط الأول لصالح الفريق المغربي عن طريق بنون من ضربة جزاء (د 27)، أحداد (د 32) و نهيري (د 41).

و كان المنتخبان الجزائري و المغربي قد تعادلا سلبا (0-0) خلال مواجهة الذهاب التي جرت يوم 21 سبتمبر الفارط بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة.

يذكر أن "الخضر" لا يملكون في سجلهم في هذه المنافسة سوى مشاركة واحدة، في دورة 2011 بالسودان، بينما يعتبر المنتخب المغربي حامل اللقب القاري.

و تجرى النسخة السادسة من بطولة افريقيا للأمم للاعبين المحليين في 2020 بالكاميرون التي عوضت إثيوبيا، وهذا بمشاركة 16 منتخبا.

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المغرب-الجزائر 3-0 : "الخضر" يفشلون في بلوغ النهائيات
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 08:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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