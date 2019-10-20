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المنتحب الجزائري ضمن المجموعة الرابعة رفقة المغرب

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 08:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

تونس - سيلعب المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) ضمن المجموعة الرابعة التي تضم خمسة منتخبات منها  المنتخب المغربي  في مرحلة المجموعات لكاس افريقيا للأمم-2020  حسب نتائج عملية القرعة لكأس إفريقيا للأمم-2020 التي سحبت مساء اليوم بتونس.

بالإضافة للجزائر و المغرب،تتشكل المجموعة الرابعة من منتخبات الكونغو و السنغال و زامبيا.

و تتأهل المنتخبات الاربعة الأولى للدور ثمن النهائي.

و تبقى تونس (البلد المنظم) من أكبر المرشحين للتتويج النهائي و المؤهل  الى دورة الالعاب الاولمبية-2020  بطوكيو، كونها وقعت ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الكاميرون و كوت ديفوار و الرأس الأخضر.

من جهته يتواجد المنتخب المصري أحد عمالقة الكرة الافريقية و الذي يطمح أيضا للتأهل لموعد طوكيو 2020 في المجموعة الأولى مع منتخبات أنغولا و الغابون و نيجيريا و ليبيا.

ويشارك في هذه المنافسة في طبعتها ال 25 ، سبعة عشرة (17 )  منتخبا لحجز التأشيرة الأولمبية الوحيدة.

وستكون نسخة تونس تأهيلية أيضا لمونديال-2021 المقرر بمصر، حيث تتأهل المنتخبات السبعة  الأولى للموعد العالمي بمصر بعد ان رفع عدد منتخبات الموعد العالمي من 24 الي 32 منتخبا في النهائيات.

و تعود آخر مشاركة للمنتخب الجزائري في الألعاب الأولمبية إلى دورة 1996 بأطلنطا الأمريكية.

و ستجري النسخة ال 25 للبطولة الإفريقية من 16 إلى 26 يناير 2020 بتونس.

وستحري المباراة الافتتاحية يوم 16 يناير بين تونس و الرأـس الأخضر .

 فيما يلي تركيبة المجموعات:

 المجموعة الأولى:   مصر - الكونغو الديمقراطية - غينيا - كينيا

المجموعة الثانية: أنغولا - الغابون - نيجيريا - ليبيا

المجموعة الثالثة: تونس - الكاميرون - كوت ديفوار - الرأس الأخضر

المجموعة الرابعة: المغرب - الجزائر - الكونغو- السنغال - زامبيا.

           

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المنتحب الجزائري ضمن المجموعة الرابعة رفقة المغرب
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 08:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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