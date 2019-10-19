الجزائري عزالدين لعقاب دائما في الصدارة

ابونغ مبونغ ( الكاميرون) - حافظ الدراج الجزائري، عزالدين لعقاب على صدارة ترتيب الطبعة ال19 للجائزة الكبرى للدراجات " شنتال بيا "، الجارية ببير توا و ابونغ- مبونغ (الكاميرون) ، عقب إجراء، اليوم السبت، المرحلة الثالثة على مسافة 116.6 كلم.

وأنهى الجزائري السباق في المرتبة التاسعة ولكن بنفس توقيت صاحب المرتبة الأولى، السلوفاكي ماريك كانيكي (2سا 49د 47ثا).

ومن جهته، حل الجزائري الآخر ياسين حمزة في المرتبة ال16 متأخرا ب15 ثانية بينما أنهى مواطنه نسيم سعيدي السباق في المرتبة ال23.

ولحساب الترتيب العام، يواصل الجزائري لعقاب تصدره بتوقيت 8سا 53د 04ثا، متقدما السلوفاكي ماريك كانيكي والفرنسي أليكسندر جوان.

ويضم برنامج منافسة، شنتال بيا ( 17- 20 اكتوبر ) اربع مراحل على مسافة 552 كلم، بمشاركة خمسة دراجين جزائريين.

ويتعلق الامر بعزالدين لعقاب ، عبد الرحمان منصوري، نسيم سعيدي ، حمزة ياسين واسامة شبلاوي ، بقيادة المدرب الرئيسي، شريف مرابط.

وتنشط المرحلة الرابعة والاخيرة، المقررة يوم غد الاحد، على مسافة 4.

166 كلم ، بين سانغ ميلاما ودوالا .