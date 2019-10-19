كرة القدم / موسم 2019-2020: "تمت مراقبة 240 لاعب دون تسجيل أية حالة إيجابية

الجزائر- أعلن رئيس لجنة مكافحة المنشطات بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، جمال الدين دامرجي، اليوم السبت بالجزائر، بأن هيئته قامت بمراقبة 240 لاعب ينشطون في الرابطتين المحترفتين الأولى و الثانية و أيضا في قسم الهواة و ذلك منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد "دون تسجيل أية حالة إيجابية".

و صرح الدكتور دامرجي ل/واج، على هامش اليوم العلمي المنظم تحت شعار "رياضة بلا منشطات" بالمدرسة العليا للعلوم و تكنولوجية الرياضة قائلا: "لقد قامت لجنة مكافحة المنشطات التابعة للفاف بمراقبة 240 لاعب من الرابطتين الأولى و الثانية وكذا قسم الهواة و ذلك منذ انطلاق الموسم الكروي 2019-2020، حيث لم تسجل حتى الآن اية حالة إيجابية".

و أراد المسؤول في الفاف من خلال هذا البلاغ "الذي يأتي في بداية الموسم" أن يحيط علما كل اللاعبين و مسيري كرة القدم بضرورة توخي الحذر تفاديا "لأية حالة إيجابية" قد تؤدي لعقوبة تشكل في بعض الحالات "نهاية فورية لمشوار اللاعب".

و حذر الدكتور دامرجي قائلا: "خلال الموسم الكروي 2018-2019، قامت لجنة مكافحة المنشطات بمراقبة 540 لاعب، حيث كشفت عن 7 حالات إيجابية، منها 3 حالات ناتجة عن تناول الكوكايين، لذا أوجه نداء لكل المسيرين بضرورة توخي الحذر الشديد قبل و أثناء و بعد مباريات كرة القدم، من خلال حصص تحسيسية و إعلامية و تربوية.

فاللاعب الذي يُعاقب بأربع سنوات لا يمكنه في أغلب الأحوال العودة للمنافسة وهو شيء مؤسف بالنسبة لرياضي المستوى العالي".

و عن الإمكانيات التي رصدتها الهيئة الكروية لإنجاح هذه العملية المتعلقة بمراقبة تناول المنشطات عبر كل ميادين كرة القدم، أوضح المتحدث بأن الفاف كونت "أكثر من 120 طبيب منذ سنة 2013 في كل أرجاء الوطن".

و ختم الدكتور دامرجي يقول: "يجهل لاعبو كرة القدم الخطر المحدق بهم و ذلك بتناولهم مواد ممنوعة منها الكوكايين. حياتهم في خطر فوق أرضية الميدان".