كمال الأجسام :  وهران تحتضن البطولة الأفرو-عربية  القادمة  مطلع أبريل 2020 

بشار - ستنظم البطولة الأفرو-عربية لكمال الأجسام والحمل بالقوة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2020 بوهران ، حسبما استفيد اليوم السبت ببشار لدى رئيس الاتحادية الجزائرية لكمال الأجسام والحمل بالقوة والفتنس .

وأوضح موسى ميساور في تصريح لـ"وأج" على هامش منافسات الدورة الوطنية "محمد بن زينة" " أن نحو 200 متنافسا من مختلف البلدان الإفريقية من بينها الجزائر ينتظر مشاركتهم في هذه التظاهرة الرياضية التي شرعنا في التحضير لها على مستوى الاتحادية بالتعاون المباشر مع قطاع الشباب والرياضة" .

" وتهدف هذه الدورة الوطنية المنظمة منذ هذا السبت بدار الثقافة قاضي محمد لمدينة ببشار بمشاركة 150 متنافسا من 18 رابطة و33 ناديا من 22 ولاية بالوطن في 12 فئة ، الى ترقية هذه الرياضة من خلال تشجيع تطبيقات جديدة واكتشاف المواهب الشابة لتمثيل الجزائر في عديد البطولات العالمية في هذه الرياضة" ، كما ذكر ميساور.

وذكر من جهته نائب رئيس الجمعية الرياضية " فراج" الجهة المشاركة في تنظيم هذا الحدث الرياضي الوطني " أن هذه المنافسة الوطنية التي يشرف عليها طاقم تحكيم يتشكل من عديد الخبراء بالإتحادية ويترأسه الحكم الدولي زاوي مصطفى مدعما بحضور الأبطال العالميين جامد محمد وميدان سيد أحمد وبن عبد الله عبد القادر تستقطب جمهورا كبيرا الذي لم تتسع له قاعة المحاضرات بدار الثقافة ، مما يعكس مدى شعبية هذه الرياضة التي تحصي نحو عشرة أندية عبر ولاية بشار ".

وسيتم الإعلان عن النتائج التقنية لهذه الدورة التي تتواصل وقائعها بذات المنشأة الثقافية أمسية هذا اليوم ، كما أضاف المتحدث ذاته .

وأشار رئيس الاتحادية الجزائرية لكمال الأجسام والحمل بالقوة والفتنس " أن الجزائر التي تتفوق في هذا النوع من الرياضة حيث أن المنتخب الجزائري لكمال الأجسام قد فاز بالبطولة الافريقية للمرة الثالثة على التوالي من خلال حصده لـ ثماني (8) ميداليات ( 5 ذهبيات وفضيتان وواحدة برونزية) خلال بطولات افريقية التي جرت منافساتها الشهر الفارط بلواندا (أنغولا) تزخر بخزان هام من الرياضيين ".

وأكد ميساور أن هذا النوع من الدورات الرياضية يظل فرصة وحيدة لإبراز هذه القدرات والتعريف بها في أوساط الجمهور .