كرة القدم داخل القاعة-  كاس امم افريقيا- 2020 ( تصفيات) الجزائر- ليبيا

واستدعى الطاقم الفني المتكون من الثنائي، عبد النور عداني ونورالدين بن مروش ، 14 لاعبا ، منهم 12 عنصرا ينشطون في الخارج ، للمشاركة في هذا التربص المبرمج على مستوى بن عكنون ( الجزائر)، بينما تجرى التدريبات بالقاعة البيضوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف ( 5 جويلية).
من جهتهم، يتدرب الليبيون، على مستوى قاعة حرشة حسان ( الجزائر العاصمة)، يوم الاربعاء 23 اكتوبر ( 00ر20سا) وبالقاعة البيضوية يوم الخميس المقبل (00ر19سا) والجمعة (00ر11سا).
ويستقبل ممثلو الجزائر نظرائهم الليبيين يوم السبت 26 اكتوبر، على الساعة 00ر19سا بالقاعة البيضوية ( الجزائر العاصمة).
وسيعقد اجتماع تنسيقي غدا الاحد 20 اكتوبر على مستوى القاعة البيضوية للتحضير لهذا الحدث الرياضي التي توليه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اهمية كبيرة ، في اطار ترقية اللعبة داحل القاعة، حسب نفس المصدر.
وتعد كاس امم افريقيا- 2020 مؤهلة الى كاس العالم 2020 داخل القاعة ، المقررة من 12 سبتمبر الى 4 اكتوبر بليتوانيا، حيث ان القارة السمراء ستكون ممثلة بثلاثة منتخبات .
قائمة اللاعبين المدعوين للتربص:
شردودي محمد ربيع ( وهران- الجزائر)، لوعيل عبد المؤمن ( واريغام- بلجيكا)،
امين غوال ( ليل - فرنسا)، علي دحماني ( موكرون- بلجيكا)، مهدي فترس ( حامي -
بلجيكا)، يامين دريهم ( روبي- فرنسا)، احمد بوزار ( فيل نوف - داسك
فرنسا)، رمضان شمس الدين ( مولودية بجاية - الجزائر) ، بومدين بن صابر ( نانت
- فرنسا)، بريان ملكي ( نانت- فرنسا)، رياض درواز ( تولوز - فرنسا) ، عزالدين
تكجرات ( باريس- فرنسا)، مهدي جيلالي ( غوسان فيل- فرنسا)،
فريد بلحسن ( جيبسون غاراج- فرنسا).