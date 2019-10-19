كرة القدم داخل القاعة-  كاس امم افريقيا- 2020 ( تصفيات) الجزائر- ليبيا

الجزائر- يشرع المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة، يوم الاثنين المقبل في تربص إعدادي ، تحسبا للمواجهة المزدوجة امام نظيره الليبي ، لحساب تصفيات كاس امم افريقيا- 2020 ، حسبما افادت به يوم السبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

واستدعى الطاقم الفني المتكون من الثنائي، عبد النور عداني ونورالدين بن مروش ، 14 لاعبا ، منهم 12 عنصرا ينشطون في الخارج ، للمشاركة في هذا التربص المبرمج على مستوى بن عكنون ( الجزائر)، بينما تجرى التدريبات بالقاعة البيضوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف ( 5 جويلية).

من جهتهم، يتدرب الليبيون، على مستوى قاعة حرشة حسان ( الجزائر العاصمة)، يوم الاربعاء 23 اكتوبر ( 00ر20سا) وبالقاعة البيضوية يوم الخميس المقبل (00ر19سا) والجمعة (00ر11سا).

ويستقبل ممثلو الجزائر نظرائهم الليبيين يوم السبت 26 اكتوبر، على الساعة 00ر19سا بالقاعة البيضوية ( الجزائر العاصمة).

وسيعقد اجتماع تنسيقي غدا الاحد 20 اكتوبر على مستوى القاعة البيضوية للتحضير لهذا الحدث الرياضي التي توليه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اهمية كبيرة ، في اطار ترقية اللعبة داحل القاعة، حسب نفس المصدر.

وتعد كاس امم افريقيا- 2020 مؤهلة الى كاس العالم 2020 داخل القاعة ، المقررة من 12 سبتمبر الى 4 اكتوبر بليتوانيا، حيث ان القارة السمراء ستكون ممثلة بثلاثة منتخبات .

قائمة اللاعبين المدعوين للتربص:

شردودي محمد ربيع ( وهران- الجزائر)، لوعيل عبد المؤمن ( واريغام- بلجيكا)،

امين غوال ( ليل - فرنسا)، علي دحماني ( موكرون- بلجيكا)، مهدي فترس ( حامي -

بلجيكا)، يامين دريهم ( روبي- فرنسا)، احمد بوزار ( فيل نوف - داسك

فرنسا)، رمضان شمس الدين ( مولودية بجاية - الجزائر) ، بومدين بن صابر ( نانت

- فرنسا)، بريان ملكي ( نانت- فرنسا)، رياض درواز ( تولوز - فرنسا) ، عزالدين

تكجرات ( باريس- فرنسا)، مهدي جيلالي ( غوسان فيل- فرنسا)،

فريد بلحسن ( جيبسون غاراج- فرنسا).