بطولة العالم للووشو بشنغهاي: المنتخب الجزائري حاضر ب10 مصارعين  

الجزائر- يتواجد 10 مصارعين من المنتخب الجزائري للووشو (ساندا و طاولو) حاليا بشنغهاي الصينية للمشاركة في الطبعة ال15 لبطولة العالم للاختصاص (18-24 أكتوبر) بهدف "حصد اكبر عدد من الميداليات وتحسين الترتيب العالمي".

وأوضح نائب رئيس الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو، عز الدين عميمر، في تصريح ل"وأج"، قائلا: "الفريق الوطني المتكون من 10 مصارعين منهم 3 سيدات، متواجد حاليا بشنغهاي الصينية للمشاركة في منافسات الطبعة ال15 لمونديال الووشو، قصد حصد أكبر عدد من الميداليات وتحسين ترتيبه العالمي".

وأضاف: "المنافسة ستكون قوية بتواجد مصارعي أكثر من 100 بلد، خاصة من الدول الآسيوية مثل إيران إضافة إلى البلد المنظم الصين"، مشيرا إلى أن "الأجانب ستكون أعينهم منصبّة على العناصر الوطنية التي توجت شهر سبتمبر الماضي بمدينة تياس السينغالية بكأس افريقيا-2019."

وخاض المنتخب الوطني قبل موعد الصين، تربصين اعداديين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، حسب نفس المصدر.

للإشارة فإن رئيس الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو، يحيى بذور، سيمثل الجزائر خلال الجمعية العامة العادية للاتحادية الدولية للكونغ فو ووشو التي ستنعقد على هامش بطولة العالم.