المسابقة الوطنية للقفز على الحواجز: "المستوى الفني في تحسن ملحوظ" 

الجزائر - أفاد المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للفروسية، اليامين بن صغير، أن المستوى الفني للفرسان في تحسن ملحوظ، إثر منافسات اليوم الثاني من المسابقة الوطنية للقفز على الحواجز (المرحلة الثانية)، التي جرت زوال الجمعة بميدان الفروسية بالخروبة (الجزائر العاصمة).

وفي تقييمه لمجريات المسابقة، صرح بن صغير لـ "واج" قائلا : "وقفنا على تحسن ملحوظ لمستوى الفرسان مقارنة بالمرحلة الأولى من المسابقة التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يدل على دخولهم في أجواء المنافسة باعتبار أننا في بداية الموسم الرياضي الجديد".

وبخصوص تفاصيل النتائج الفنية والترتيب النهائي لمختلف مسابقات القفز على الحواجز، لليوم الثاني والتي هي عبارة عن تصفيات للجائزة الكبرى نجمة ونجمتين.

احتل الفارس طارق بوروبي من نادي سوناطراك برج البحري، المرتبة الأولى للترتيب النهائي لمسابقة 00ر1 متر (نجمة)، بتوقيت 75.73.

وفي مسابقة 15ر1 م ( نجمة)، تصدر فارس نادي عنابة، الترتيب النهائي. بينما افتك محمد مصراتي (نادي اكوادور) الصف الأول لمسابقة 1ر25 (نجمتين). أما في مسابقة الصعوبة التدريجية، نال مصطفى ماحي المركز الأول بزمن 53.27.

لدى فئة الأواسط، جرت مسابقة واحدة في تخصص 15ر1 متر (نجمة)، كانت من نصيب عبد الرحيم بن موهوب من نادي البليدة.

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وأضاف التقني في تعليقه على أبرز النتائج : "أظن أن الأمر المفرح هو بروز المواهب الشابة الذين حققوا نتائج ممتازة، حيث لدينا شبان أكدوا على النتائج الطيبة التي أحرزوها خلال آخر منافسة دولية بتونس. فنظرا للنتائج المحققة مؤخرا على المستوى الدولي، أظن أننا في الطريق الصحيح لإحراز إنجازات أفضل".

وتختتم منافسات المسابقة الوطنية للقفز على الحواجز (المرحلة الثانية)، بنجمة ونجمتين، غدا السبت بإجراء المنافسات على حواجز من : 05ر1م ( نجمة)، 20ر1م (نجمتان)، 05ر1م ( نجمة/ أشبال)، إضافة إلى الجائزة الكبرى ( 20ر1م نجمة/ أكابر) والجائزة الكبرى الثانية ( 30ر1م ، نجمتان).

وشهدت هذه المنافسة، مشاركة حوالي 160 فارسا (ذكور وإناث)، على مدار أيام 17، 18 و19 أكتوبر الجاري، يمثلون 23 ناديا عبر القطر الوطني.