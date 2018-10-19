البطولة العربية للجمباز الفني والايقاعي: الجزائر حاضرة في موعد تونس من 23 أكتوبر الى 3 نوفمبر

بالإضافة إلى تونس (البلد المنظم) و الجزائر, يشارك في هذه المنافسة العربية جمبازيون وجمبازيات من الاردن والبحرين والعربية السعودية والسودان وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب.
برنامج الدورة الثلاثاء 29 اكتوبر 2019
نهائيات الفرق والفردي العام (القاعة متعددة الاختصاصات)
س16 الى س20/ جمباز ايقاعي وسطيات
الاربعاء 30 اكتوبر 2019
نهائيات الفرق والفردي العام
س17 الى س20/ جمباز فني اناث وذكور (قاعة الجمباز)
س16 الى س20/ جمباز الايقاعي (القاعة متعددة الاختصاصات)
الخميس 31 اكتوبر 2019
نهائيات الفرق والفردي العام
س17 الى س20/ جمباز فني اناث وذكور (قاعة الجمباز)
س8 الى س12/ جمباز ايقاعي وسطيات (القاعة متعددة الاختصاصات)
س16 الى س20/ جمباز ايقاعي كبريات (القاعة متعددة الاختصاصات)
الجمعة 1 نوفمبر 2019
نهائي الاجهزة
س17 الى س20/ جمباز فني اناث (قاعة الجمباز)ذ
السبت 2 نوفمبر 2019
نهائي الاجهزة
س17 الى س20/ جمباز فني انا
ث وذكور (قاعة الجمباز).