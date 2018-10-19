البطولة العربية للجمباز الفني والايقاعي: الجزائر حاضرة في موعد تونس من 23 أكتوبر الى 3 نوفمبر

تونس - تجري البطولة العربية للجمباز الفني و الإيقاعي (ذكورا و إناثا) خلال الفترة الممتدة من 23 اكتوبر الجاري الى 3 نوفمبر القادم بالحي الوطني الرياضي بالمنزه (تونس) بمشاركة 13 بلدا عربيا من بينها الجزائر.