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البطولة العربية للجمباز الفني والايقاعي: الجزائر حاضرة في موعد تونس من 23 أكتوبر الى 3 نوفمبر

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 19:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

تونس - تجري البطولة العربية للجمباز الفني و الإيقاعي (ذكورا و إناثا)  خلال الفترة الممتدة من  23 اكتوبر الجاري الى 3 نوفمبر القادم بالحي الوطني الرياضي بالمنزه (تونس) بمشاركة 13 بلدا عربيا من بينها الجزائر.

بالإضافة إلى تونس (البلد المنظم) و الجزائر, يشارك في هذه المنافسة العربية جمبازيون  وجمبازيات من الاردن والبحرين والعربية السعودية والسودان وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب.

 

برنامج الدورة الثلاثاء 29 اكتوبر 2019

نهائيات الفرق والفردي العام (القاعة متعددة الاختصاصات)

س16 الى س20/ جمباز ايقاعي وسطيات

 

الاربعاء 30 اكتوبر 2019

نهائيات الفرق والفردي العام

س17 الى س20/ جمباز فني اناث وذكور (قاعة الجمباز)

س16 الى س20/ جمباز الايقاعي (القاعة متعددة الاختصاصات)

 

الخميس 31 اكتوبر 2019

نهائيات الفرق والفردي العام

س17 الى س20/ جمباز فني اناث وذكور (قاعة الجمباز)

س8 الى س12/ جمباز ايقاعي وسطيات (القاعة متعددة الاختصاصات)

س16 الى س20/ جمباز ايقاعي كبريات (القاعة متعددة الاختصاصات)

 

الجمعة 1 نوفمبر 2019

نهائي الاجهزة

س17 الى س20/ جمباز فني اناث (قاعة الجمباز)ذ

 

السبت 2 نوفمبر 2019

نهائي الاجهزة

س17 الى س20/ جمباز فني انا

ث وذكور (قاعة الجمباز).

آخر تعديل على الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 19:48
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البطولة العربية للجمباز الفني والايقاعي: الجزائر حاضرة في موعد تونس من 23 أكتوبر الى 3 نوفمبر
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 19:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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