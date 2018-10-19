بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2020 (تصفيات اياب)/ المغرب- الجزائر: اخر حصة تدريبية للمنتخب المغربي

بركان (المغرب) - أجرى المنتخب المغربي للاعبين المحليين يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019، آخر حصة تدريبية قبل المباراة التي ستجمعه يوم السبت بالمنتخب الجزائري، لحساب إياب الدور الاخير المؤهل لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2020.

وركز الحسين عموتة، مدرب المنتخب المغربي، خلال هذه الحصة التدريبية التي حضرها د فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل لقاء يوم غد.

اقرأ أيضا: تصفيات بطولة إفريقيا-2020 للمحليين (إياب) المغرب - الجزائر: "الخضر" في مهمة حسم التأهل ...

من جهته يخوض المنتخب الجزائري بقيادة المدرب لودوفيك باتيلي اخر حصة تدريبية له مساء اليوم الجمعة على ارضية ملعب بركان.

يشار إلى أن مباراة المنتخب الوطني للاعبين المحليين ونظيره الجزائري، ستجرى على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان بداية من الساعة الثامنة مساء. و كانت مباراة الذهاب التى جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة قد انتهت بالتعادل السلبي (0-0). و سيتأهل الفائز من هذه المواجهة المزدوجة لنهائيات بطولة افريقيا للاعبين المحليين المقررة بالكاميرون.