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بطولة العالم للجيدو أوسط: اقصاء الجزائريين كشوط و بوعباوب من الدور الأول

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات

مراكش (المغرب) - أقصي يوم الجمعة, المصارعان الجزائريان كريمة كشوط (- 70 كلغ) و معاذ بوعباوب (- 60 كلغ) و هما اثنان من المصارعين الجزائريين الأخيرين في مونيدال-2019 للجيدو (أوسط) الجاري فعاليته من 16 إلى 19 أكتوبر بمراكش (المغرب) وذلك منذ المنازلة الأولى التي جمعتهما على التوالي بالفنزويلية إيانا آقيار و البيلاروسي آليكسندر سيدوريك.

و انهزمت كشوط بحركة إيبون في منازلة دامت 4 دقائق و ثانية واحدة فيما كان بوعباوب ومنافسه معفيين من الدور الأول, حيث سقط بحركة "إيبون" في ظرف 3 دقائق و 3 ثانية.

أما المصارعان الجزائريان اللذان لا زالا في المنافسة فهما أنور هشام حامد (+ 100 كلغ/رجال) و مروة معمري (+ 78 كلغ/سيدات). و سيدخلان غمار المنافسة أمام على التوالي شوخروخ مماراسولوف من أوزبكستان و روستانا بولانيفا من أوكرانيا و الفائزة من هذا اللقاء تواجه الصينية زاهو كسنمياو.

وتشارك الجزائر في مونديال الأواسط ب 10 مصارعين (6 ذكور و 4 إناث).

ويتعلق الامر بمحمد امين طاهرة ( -60 كلغ), دريس مروان  مسعود ( -66 كلغ), عبد القادر مبروك (-73 كلغ), كريم أودجان (-73 كلغ), معاد بوعبعوب (-90كلغ) عند الشبان ونسرين  بوجميل (-57 كلغ),  خديجة بلخيرة (- 57 كلغ) ومروة معمري (+78 كلغ) عند الشابات و يشارك في موعد مراكش, 517 مصارع (294 شابا و 223 شابة), يمثلون 81 بلدا.

آخر تعديل على الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 19:33
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بطولة العالم للجيدو أوسط: اقصاء الجزائريين كشوط و بوعباوب من الدور الأول
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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