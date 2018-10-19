Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس افريقيا للأمم-2020 لكرة اليد (القرعة): المنتحب الجزائري يتعرف على منافسيه يوم (السبت) بتونس

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 18:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات

الجزائر- سيتعرف المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) على منافسيه في مرحلة المجموعات لكأس افريقيا للأمم-2020  التي ستقام بتونس من 16 الى 26 يناير 2020 والمؤهلة  الى دورة الألعاب الاولمبية-2020  بطوكيو, عقب عملية القرعة المقررة يوم غد السبت (00ر17) بتونس.

ويشارك في هذه المنافسة في طبعتها ال 25 , سبعة عشرة (17 )  منتخبا لحجز التأشيرة الأولمبية الوحيدة و هي على التوالي: تونس (البلد المنظم و حامل اللقب), الجزائر, أنغولا, الراس الاخضر, الكاميرون, الكونغو, كوت ديفوار,ومصر, الغابون, غينيا, كينيا, ليبيا, المغرب, نيجيريا, الكونغو الديمقراطية,السنغال وزامبيا.

و لم تكشف الكونفدرالية الإفريقية للعبة عن تفاصيل عملية القرعة.

وستكون نسخة تونس تأهيلية أيضا لمونديال-2021 المقرر بمصر, حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى للموعد العالمي بمصر دون احتساب البلد المضيف للدورة.

وتحسبا لهذا الموعد الهام, سيدخل المنتخب الجزائري تحت إشراف الفرنسي آلان بورتس في تربص تحضيري من 20 إلى 27 أكتوبر بنيم (فرنسا) على ان يخوض تربصين آخرين لخارج الوطن.

و تعود آخر مشاركة للمنتخب الجزائري في الألعاب الأولمبية إلى دورة 1996 بأطلنطا الأمريكية.

و ستجري النسخة ال 25 للبطولة الإفريقية من 16 إلى 26 يناير 2020 بتونس.

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس افريقيا للأمم-2020 لكرة اليد (القرعة): المنتحب الجزائري يتعرف على منافسيه يوم (السبت) بتونس
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 18:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.18

توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بتين زواتين و حجز أزيد من ثلاثة قناطير من الكيف…

19.10.18

البطولة العربية للجمباز الفني والايقاعي: الجزائر حاضرة في موعد تونس من 23 أكتوبر الى 3…

19.10.18

دراجات/البطولة الوطنية للدراجات الجبلية (منحدرات): تتويج نور الإسلام برمضان

19.10.18

هزة أرضية بقوة 4 درجات بولاية عين تيموشنت

19.10.18

بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2020 (تصفيات اياب)/ المغرب- الجزائر: اخر حصة تدريبية…

19.10.18

بطولة العالم للجيدو أوسط: اقصاء الجزائريين كشوط و بوعباوب من الدور الأول

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.15

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل "العين الساهرة" لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي…

19.10.14

المهرجان الوطني للموسيقى العصرية: الطبعة ال18 بوهران ما بين 25 و30 ديسمبر

19.10.14

افتتاح معرض صور "اكتشف" على مستوى حصن 23

19.10.16

الدعوة الى اعداد استراتيجية وطنية موحدة لمكافحة الآفات الاجتماعية

19.10.15

قايد صالح: قطار الجزائر وضع على السكة "الصحيحة والمأمونة"