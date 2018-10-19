كأس افريقيا للأمم-2020 لكرة اليد (القرعة): المنتحب الجزائري يتعرف على منافسيه يوم (السبت) بتونس

الجزائر- سيتعرف المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) على منافسيه في مرحلة المجموعات لكأس افريقيا للأمم-2020 التي ستقام بتونس من 16 الى 26 يناير 2020 والمؤهلة الى دورة الألعاب الاولمبية-2020 بطوكيو, عقب عملية القرعة المقررة يوم غد السبت (00ر17) بتونس.

ويشارك في هذه المنافسة في طبعتها ال 25 , سبعة عشرة (17 ) منتخبا لحجز التأشيرة الأولمبية الوحيدة و هي على التوالي: تونس (البلد المنظم و حامل اللقب), الجزائر, أنغولا, الراس الاخضر, الكاميرون, الكونغو, كوت ديفوار,ومصر, الغابون, غينيا, كينيا, ليبيا, المغرب, نيجيريا, الكونغو الديمقراطية,السنغال وزامبيا.

و لم تكشف الكونفدرالية الإفريقية للعبة عن تفاصيل عملية القرعة.

وستكون نسخة تونس تأهيلية أيضا لمونديال-2021 المقرر بمصر, حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى للموعد العالمي بمصر دون احتساب البلد المضيف للدورة.

وتحسبا لهذا الموعد الهام, سيدخل المنتخب الجزائري تحت إشراف الفرنسي آلان بورتس في تربص تحضيري من 20 إلى 27 أكتوبر بنيم (فرنسا) على ان يخوض تربصين آخرين لخارج الوطن.

و تعود آخر مشاركة للمنتخب الجزائري في الألعاب الأولمبية إلى دورة 1996 بأطلنطا الأمريكية.

و ستجري النسخة ال 25 للبطولة الإفريقية من 16 إلى 26 يناير 2020 بتونس.