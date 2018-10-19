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الكيني سيلاس كيبروتو يفوز بالطبعة ال 14 لنصف ماراطون الدولي ببجاية

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 18:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات
الكيني سيلاس كيبروتو يفوز بالطبعة ال 14 لنصف ماراطون الدولي ببجاية

بجاية- فاز العداء الكيني سيلاس كيبروتو يوم الجمعة بالطبعة ال 14 لنصف ماراطون الدولي ببجاية عقب سباق على مسافة 21 كلم بمشاركة أكثر من 5000 عداء.

و تمكن هذا العداء البالغ من العمر 35 سنة و الذي فاز من قبل بسباق 10 كلم بشارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية ، من فرض نفسه و الفوز على مواطنه جوزيف كيرونو كيتومن المعتاد على هذا النوع من السباقات و الجنوب إفريقي كاكابيلو ميلامو بتوقيت 59.59.39 مقابل 1.00.17 و 1.03.25 لمنافسيه على التوالي.

و تعد هذه النتيجة قريبة مما حققه من قبل العداء الكيني الفائز ب 59.39.00 .

ومن بين الجزائريين المشاركين عقون خودير و عداء الفريق الوطني يحياوي توفيق الذين احتلا المركزين التاسع و العاشر على التوالي.

و بالنسبة للسيدات فازت الإثيوبية هايلو جيريفة في نفس المسافة أمام البحرينية داماريس موتوا موتي و المغربية أمينة تاتاهيري . فيما كانت أول جزائرية وصلت لخط النهاية زندا نوفل.

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الكيني سيلاس كيبروتو يفوز بالطبعة ال 14 لنصف ماراطون الدولي ببجاية
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 18:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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