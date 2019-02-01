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ألعاب عالمية عسكرية-2019 : الجزائر و قطر تتعادلان بنتيجة (1-1)

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 17:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات

ووهان (الصين) - تعادل المنتخب العسكري الجزائري و نظيره القطري بنتيجة (1-1), الشوط الأول (0-0) يوم الجمعة, لحساب اليوم الثاني للمجموعة الأولى للألعاب العالمية العسكرية المتواصلة بووهان بالصين من 14 إلى 28 أكتوبر الجاري.

و كان المنتخب الجزائري منهزما منذ الدقيقة (49) بهدف للقطري القبيسي مشعل عبد الله قبل أن يعدل بلال مسعود النتيجة (د 74) لصالح الجزائر.

و في اللقاء الثاني لنفس المجموعة, تغلبت إيرلندا على الولايات المتحدة الأمريكية (2-0) من تسجيل رزان كين (د 57) و دراك والش (د 89). وكانت الجزائر قد فازت في الجولة الأولى التي جرت يوم الاربعاء على إيرلندا (4-0) فيما تغلبت قطر على الولايات المتحدة (3-1).

بعد الجولة الثانية يتقاسم منتخبا الجزائر و قطر المركز الأول ب 4 نقاط أمام إيرلندا (3 ن) و الولايات المتحدة (0 نقطة).

و ستجري الجولة الثالثة و الأخيرة لهذه المجموعة يوم الأحد 20 أكتوبر تجمع الأولى الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية و الثانية قطر بإيرلندا.

و تعرف دورة كرة القدم مشاركة 12 منتخبا تم تقسيمها على 3 مجموعات حيث يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي يضاف إليهم احسن منتخبين يحتلان المركز الثالث.

وتشارك الجزائر بوفد يتكون من 87 رياضيا في الألعاب العسكرية السابعة للمجلس  الدولي للرياضة العسكرية, بمشاركة أكثر من 8000 رياضي عسكري ذو مستوى عالي, يمثلون لـ139 دولة.

ويخوض ممثلو الجزائر هذه المنافسة في سبعة (07) اختصاصات رياضية ذات طابع أولمبي وعسكري وهي: كرة القدم, الملاكمة, جيدو, ألعاب القوى, المصارعة المشتركة, التايكواندو والخماسي العسكري.

آخر تعديل على الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 17:47
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ألعاب عالمية عسكرية-2019 : الجزائر و قطر تتعادلان بنتيجة (1-1)
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 17:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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