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شراع/ البطولة العربية (جميع الاختصاصات): الجزائر حاضرة ب18 بحارا في موعد الإسكندرية

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 15:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات
شراع/ البطولة العربية (جميع الاختصاصات): الجزائر حاضرة ب18 بحارا في موعد الإسكندرية أرشيف

الجزائر - تشارك الجزائر ب18 بحارا, من بينهم سبع فتيات, في البطولة العربية للشراع (جميع الاختصاصات), والمقررة بشواطئ الاسكندرية المصرية من 21 الى 27 أكتوبر الجاري, حسبما علم من الاتحادية الجزائرية للرياضة.

وستكون الجزائر حاضرة في كل من اختصاصات أوبتيميست (ذكور-اناث), لازير: 4.7 (ذكور-اناث), راديال (ذكور-اناث) وستاندار (ذكور).

ففي الاوبتيميست (اقل من 15 سنة), تشارك الجزائر بثلاثة عناصر , أما في لازير 4.7 (أقل من 18 سنة) فالمشاركة ستكون بأربعة رياضيين منهم فتاتين, وراديال بأربعة نصفهم إناث, أما الستاندار فسيمثل الألوان الوطنية بحارين اثنين.

وعلى هامش هذه المنافسة, يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي اجتماعا له يوم 22 اكتوبر بمشاركة رئيس الفيدرالية الجزائرية, حسان جيلالي, كونه عضو في المكتب, تليه الجمعية العامة العادية للهيئة العربية للشراع يوم 25 من نفس الشهر.

وتهدف الجزائر من هذه المشاركة "إلى حصد ميدالية واحدة على الأقل في كل اختصاص, ليس بالضرورة ذهبية, لكن الأهم هو الصعود على منصة التتويج".

جدير بالذكر, افتكت الجزائر ميداليتين اثنتين الى الألعاب الاولمبية 2020 بطوكيو (اليابان) بفضل الثنائي حمزة بوراس وامينة بريشي في اختصاص "ار اس اكس", وذلك خلال البطولة الافريقية المؤهلة إلى الاولمبياد والتي اختتمت يوم السبت الفارط بالجزائر.

 

قائمة الرياضيين:

اوبتيميست: يانيس عمريش, سعيدي نزيم, إيناس شلالي

المدرب: بوكروش كريم

 

لازير (4.7):

تواتي يانيس, بجاوي أسامة, سليماني مريم, بوجعطيط سرين

 

لازير (راديال):

قبايلي محمد, هشام مختاري, ميساء عبد الفتاح, مالية كرسان

 

لازير (ستاندار):

وسيم زياني, خوالد اسلام

 

المدربان: ترياقي رشيد, حكيم جولاح

 

أر أس إكس:

حمزة بوراس, رمزي بوجعطيط, بن ناقة اسلام, بريشي امينة, بلعباس كاتيا

المدربان: منار بوهاجيرة, ناصر قوجيل.

آخر تعديل على الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 16:27
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شراع/ البطولة العربية (جميع الاختصاصات): الجزائر حاضرة ب18 بحارا في موعد الإسكندرية
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 15:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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