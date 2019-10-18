 الرابطة الثانية (الجولة التاسعة): مهمة معقدة لأصحاب الريادة

الجزائر - تشهد الجولة التاسعة من بطولة الرابطة الثانية، التي انطلقت أمس الخميس و تستمر غدا السبت، صراعات ثنائية شيقة، أبرزها صدام مقدمة جدول الترتيب بين الرائد وداد تلمسان وشبيبة سكيكدة (الرابع)، في حين يقوم أولمبي المدية، المتصدر المشترك، بسفرية محفوفة المخاطر لمواجهة مولودية العلمة (ال10).

وافتتحت هذه الجولة بمقابلتين مقدمتين، أمس الخميس، حيث كانت البداية بفوز مولودية سعيدة على ضيفه اتحاد الحراش بنتيجة 1-0 بملعبه "13 أفريل 1958" بسعيدة. وسجل هدف اللقاء الوحيد، وسط الميدان محمد أمين ويس في الدقيقة ال53 لصالح الفريق المحلي.

وعلى ضوء هذه النتيجة، ارتقت المولودية السعيدية إلى الصف السادس مؤقتا برصيد 12 نقطة، مناصفة مع أربعة فرق، بينما يواصل الفريق الحراشي الغرق في ذيل الترتيب بنقطتين فقط.

من جانبه، تعادل فريق شبيبة بجاية مع جمعية الخروب بواقع 0-0، لترتقي الجمعية، إلى الصدارة مؤقتا برصيد 16 نقطة، مناصفة مع وداد تلمسان وأولمبي المدية، بينما يقبع الفريق البجاوي في المركز الـ 14 (6 ن) رفقة أمل بوسعادة وبلقاء متأخر.

وبمناسبة خوض باقي المقابلات، يستضيف الوداد، الشبيبة السكيكدية في مواجهة تستقطب اهتمام المتتبعين، والتي سيحرم فيها الفريق المحلي من دعم أنصاره بسبب عقوبة اللعب بدون جمهور، وهو ما قد يخدم الزوار المُنتشين بفوزهم الأخير على مولودية سعيدة (3-1).

كما يسافر فريق أبناء "التيطري" نحو الشرق للتباري مع مولودية العلمة في مهمة معقدة سيما و أن المحليين في أمس الحاجة لنقاط المقابلة لتفادي الانزلاق نحو منطقة الخطر.

كما تتميز هذه الجولة بمواجهات أخرى مثيرة من المحتمل أن تحمل تغييرات على طليعة الترتيب، على غرار سريع غليزان - أمل الأربعاء و أولمبي أرزيو - دفاع تاجنانت.

وفي أسفل الجدول الترتيبي للمحترف الثاني، يرغب أمل بوسعادة (المركز ال14 ب6 نقاط ) في استغلال فرصة استضافة مولودية بجاية لتعزيز رصيده من النقاط، بينما يسافر اتحاد عنابة، الذي يعاني في النصف الأول من هذا الموسم الجديد، إلى ميدان جمعية وهران (السادسة).

و كانت الجولة التاسعة من المحترف الثاني قد انطلقت أمس الخميس بإجراء مباراتين مقدمتين، الأولى بين مولودية سعيدة و اتحاد الحراش (1-0) و الثانية بين جمعت شبيبة بجاية و جمعية الخروب (0-0).