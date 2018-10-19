تصفيات بطولة إفريقيا-2020 للمحليين (إياب) المغرب - الجزائر: "الخضر" في مهمة حسم التأهل

الجزائر - يتعين على المنتخب الجزائري لكرة القدم للاعبين المحليين توظيف جميع الاوراق المتاحة ومضاعفة المجهودات من أجل تخطي عقبة نظيره المغربي في المقابلة التي تقام غدا السبت بملعب مدينة بركان (المغرب) ابتداء من الساعة 00ر20، لحساب مواجهة العودة من تصفيات بطولة امم افريقيا (شان-2020) المقررة بالكاميرون.

فبعد تعثره في مواجهة الذهاب التي جرت بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة (0-0)، سيكون المنتخب الوطني للمحليين في مهمة صعبة يتحدى فيها حامل اللقب القاري بعقر دار هذا الاخير الذي سيكون مدعوما بعاملي الملعب و الجمهور، في مقابلة اعلن فيها المنظمون عن نفاذ كل التذاكر المخصصة لها، ما ينم عن الدعم المعنوي الكبير الذي سيصب طبعا في مصلحة اصحاب الارض.

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وحتى و إن بدت معطيات هذه المقابلة في مصلحة المنتخب المغربي تحت قيادة مدربه الحسين عموتة، الا ان الفريق الوطني سوف لن يقبل على نفسه بالتأكيد دخول هذه المواجهة في ثوب الضحية و سيبذل كل مجهوداته من اجل تحقيق نتيجة ايجابية خاصة و انه سيكون متحررا من كل الضغوطات.

وتحسبا لهذه المواجهة الحاسمة، وجه مدرب النخبة الوطنية، الفرنسي لودوفيك باتيلي - الذي تولى شؤون العارضة الفنية لمنتخب المحليين بعد تنازل بلماضي على هذه المهمة -، الدعوة ل23 لاعبا.

ويجري المنتخب الوطني، المتواجد بالمغرب منذ أمس الخميس، حصته التدريبية الاخيرة اليوم الجمعة على الساعة 00ر20 وكله عزم على تقديم مردود طيب يمكنه من العودة غانما بتأشيرة التأهل من الديار المغربية، علما أنّ "الخضر" لا يملكون في سجلهم في هذه المنافسة سوى مشاركة واحدة، في دورة 2011 بالسودان.

و زيادة على الرغبة الكبيرة في التواجد في نهائيات الكاميرون، سيحمل المنتخب الوطني للاعبين المحليين على عاتقه كذلك مهمة تشريف الكرة الوطنية بعد اسابيع قليلة من اقصاء المنتخب الاولمبي من تصفيات ألعاب طوكيو-2020.

من جهته، أعدّ المنتخب المغربي العدة جيدا لهذه المقابلة، حيث اجرى تربصا اعداديا مغلقا بمدينة السعيدية (شرق المغرب)، لعب خلاله مقابلة ودية ضد نظيره الليبي و عادت فيها الكلمة للفريق الأول (2-0).

وستدار هذه المقابلة من قبل ثلاثي تحكيم من مالي بقيادة الحكم الرئيسي محامادو كايتا، بمساعدة مواطنيه نوهوم بامبا و أداما صديقي كوني، بالإضافة الى الحكم الرابع غاوسو كاني من مالي ايضا.

وفي المقابلة الثانية في برنامج المنطقة الاولى من التصفيات التي ستلعب بالمغرب، يواجه المنتخب التونسي، خصمه الليبي بأفضلية صغيرة بعد فوزه عليه ذهابا داخل الديار بنتيجة 1-0.