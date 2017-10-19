فروسية : انطلاق تصفيات مسابقات المرحلة الثانية، بمشاركة 150 فارسا 

الجزائر - إنطلقت اليوم الخميس بميدان الفروسية بالخروبة ( الجزائر العاصمة)، المرحلة الثانية للمسابقة الوطنية ( تصفيات) للقفز على الحواجز، بنجمة ونجمتين (17، 18 و19 اكتوبر)، حيث جرت اربع مسابقات بمشاركة حوالي 150 فارسا ( ذكور واناث) يمثلون 23 ناديا عبر القطر.

والمنافسة -المنظمة من قبل ديوان حضائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للفروسية-، تخص القفز على حواجز (غير محسوبة بالكرونومتر) : 25ر1 م (نجمتان) ، 15ر1 م ( نجمتان)، 10ر1 م (نجمة واحدة) و 00ر1م ( نجمة واحدة).

وصرح رئيس مزرعة الفروسية بهراوة ( الجزائر العاصمة)، محمد دقايشية ل"واج": بعدما وقفنا على نجاح المرحلة الاولى للمسابقة الوطنية للقفز على الحواجز التي افتتحنا بها الموسم الرياضي ، ارتأى نادي ديوان حضائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر (أوبلا)، مواصلة نفس الانجاز بتنشيط مسابقة المرحلة الثانية التي نأمل ان تكلل بالنجاح مثل الاولى."

واضاف: " نادي 'أوبلا" الذي تخرّج منه العديد من الفرسان ، آفل نجمه في السنوات الماضية ولم يظهر كثيرا على الساحة الرياضية الوطنية، لكن هذه المرة ، عازمون على إعادة الاعتبار لفرسان الفريق واشراكهم في كل مرة عندما تتاج الفرصة لذلك في شتى المنافسات."

وتنظم غدا الجمعة مسابقات القفز على حواجز وهي عبارة عن تصفيات للجائزة الكبرى نجمة ونجمتين وتشمل : 05ر1م ( نجمة )، 20ر1 م (نجمتان) ، 15ر1م ( نجمة / اواسط) و 15ر1 م ( نجمة/ أكابر)، حسبما اوضحه المدير التقني للمسابقة سيد احمد دروش.

وتقام يوم السبت المقبل ، منافسات على حواجز من : 05ر1م ( نجمة)، 20ر1م (نجمتان)، 05ر1م ( نجمة/ اشبال)، اضافة الى الجائزة الكبرى ( 20ر1م نجمة/ اكابر) و الجائزة الكبرى الثانية ( 30ر1م ، نجمتان).