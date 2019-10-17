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رياضة: الجزائر تشارك في الجمعية العامة لجمعية اللجان الوطنية الأولمبية بالدوحة القطرية

  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 18:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

الدوحة - تشارك اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية برئاسة مصطفى براف، في أشغال الجمعية العامة لجمعية اللجان الوطنية الأولمبية يومي 17 و 18 أكتوبر بالدوحة القطرية، على هامش الطبعة الأولى للألعاب العالمية الشاطئية التي تنظمها هذه الهيئة، حسبما كشفت عنه اللجنة الأولمبية الجزائرية.

وحضر هذه الاشغال عدد قياسي من المشاركين والمقدر ب1400 ممثل عن 206 لجنة وطنية أولمبية في الجمعية العامة ال24 للهيئة الاولمبية .

وعلى هامش هذه الاشغال، تنظم جمعية اللجان الوطنية الأولمبية سهرة اليوم الخميس بالدوحة  حفل الجوائز 2019 بحضور رئيس اللجنة الاولمبية الدولية.

وجرت الألعاب العالمية الشاطئية بالدوحة القطرية من 11 الى 16 أكتوبر 2019، وعرفت مشاركة 1240 رياضي يمثلون 97 بلدا، حيث تنافسوا على 14 اختصاصا.

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رياضة: الجزائر تشارك في الجمعية العامة لجمعية اللجان الوطنية الأولمبية بالدوحة القطرية
  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 18:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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