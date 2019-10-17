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كرة القدم / فرنسا : الجزائري يوسف عطال (نيس) أسرع لاعب في البطولة

  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 18:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

باريس - بات الدولي الجزائري و مدافع نادي نيس, يوسف عطال, أسرع لاعب في البطولة الفرنسية (الدرجة الأولى) منذ بداية الموسم, وفقا لرابطة كرة القدم المحترفة.

و أفادت الهيئة أنه "رغم غيابه عن مباراة القمة أمام باريس سان جيرمان, إلا أن الظهير الأيمن الجزائري خطف الأضواء قبل لقاء يوم السبت بملعب أليانز ريفيرا (لحساب الجولة العاشرة), حيث أصبح عطال (23 سنة), صاحب 7 مشاركات في الرابطة الأولى هذا الموسم (هدف واحد), أسرع لاعب منذ بداية البطولة كما يعتمد أيضا على مراوغاته الفنية الجميلة".

و سجل الدولي الجزائري سرعة 36.6 كلم/سا في "الداربي" امام موناكو يوم 24 سبتمبر (3-1 في الجولة السابعة), حسب ارقام شركة "ستات برفورم" الأمريكية المختصة في التحاليل و المعطيات الرياضية, متقدما كلفين أميان (تولوز), سنو كوليبالي (ديجون) و ليل فوستر (موناكو).

و برهن يوسف عطال قدراته منذ بداية الموسم الحالي, رغم تعرضه لإصابة في الكتف الصيف الفارط خلال كأس الأمم الافريقية التي جرت فعالياتها بمصر و التي توجت بها الجزائر أمام السنغال (1-0).

اضافة الى سرعته, ذكرت الرابطة الفرنسية أن عطال, بطل إفريقيا, يملك مهارات "جد عالية" في المراوغة, كما اتضح من خلال الـ31 مراوغة التي قام بها في البطولة, من بينها 18 ناجحة (58%).

و يحتل المدافع يوسف عطال المركز الثالث في ترتيب أحسن مراوغي الرابطة الأولى الفرنسية, وراء ثنائي باريس سان جيرمان نيمار (36) و دي ماريا (32). كما يتواجد لاعب نيس في ترتيب أحسن 10 مراوغين على المستوى الأوروبي (المركز السابع) في أفضل البطولات الخمس للقارة العجوز.

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كرة القدم / فرنسا : الجزائري يوسف عطال (نيس) أسرع لاعب في البطولة
  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 18:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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