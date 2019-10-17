الجائزة الكبرى شنتال بيا ( المرحلة الاولى): فوز الجزائري عزالدين لعقاب

ابونغ مبونغ ( الكاميرون) - فاز الدراج الجزائري ، عزالدين لعقاب بسباق المرحلة الاولى للطبعة ال19 للجائزة الكبرى للدراجات " شنتال بيا " الذي جرى اليوم الخميس بين، بير توا و ابونغ- مبونغ ، على مسافة 6 . 109كلم .

واجتاز الدراج الجزائري - الذي ارتدي القميص الاصفر للمتصدر- خط الوصول في توقيت 2سا 28 د 32ج .م ، متبوعا بمواطنه حمزة ياسين ( 2سا 28 د 40 ج.م ) والهولندي فلوريان سميت ( 2سا 28 د 40 ج.م).

ويجرى غدا الجمعة،سباق المرحلة الثانية على مسافة 6. 150 كلم ، بين ياوندي و إيبولوا .

ويضم برنامج منافسة ، شنتال بيا ( 17- 20 اكتوبر )اربع مراحل على مسافة 552 كلم ، بمشاركة خمسة دراجين جزائريين .

ويتعلق الامر بعزالدين لعقاب ، عبد الرحمان منصوري، نسيم سعيدي ، حمزة ياسين واسامة شبلاوي ، بقيادة المدرب الرئيسي ، شريف مرابط.

وتنشط المرحلة الثالثة بعد غد السبت، على مسافة 4. 116 كلم، بين زويتيلي و ميوميسلا ، بينما المرحلة الرابعة والاخيرة ، المقررة يوم الاحد المقبل ، تجرى على مسافة 4. 166 كلم ، بين سانغ ميلاما ودوالا .