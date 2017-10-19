تنظيم مقابلة الجزائر- فرنسا: خير الدين زطشي يلتقي نويل لوغريت نهاية شهر يناير 2020

باريس- سيلتقي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بنظيره الفرنسي, نهاية شهر يناير 2020 بالجزائر من أجل مواصلة المحادثات بشان امكانية برمجة مقابلة ودية بين المنتخبين الجزائري و الفرنسي في الخريف المقبل حسب ما كشف عنه رئيس الفاف خير الدين زظشي .

وأوضح القائم الاول على شؤون الكرة الجزائرية في تصريح ادلى به ل " ار.ام .سي .سبورت :" ان هيئته وجهت دعوة لرئيس الاتحادية الفرنسية لكرة القدم نويل لوغريت لزيارة الجزائر شهر يناير 2020 , حيث سيناقش الطرفان امكانية اقامة مقابلة ودية بين المنتخبين بالجزائر ,علما ان العائق الوحيد الذي يحول لحد الان في برمجتها هي الرزنامة الدولية " مضيفا " منتخبنا ينشط تحت لواء الكونفدرالية الافريقية و نظيره الفرنسي تحت راية الاتحاد الاوروبي للعبة(...) كما ان المنتخبين مقبلين على مقابلات في اطار تصفيات كاس العالم 2022 (...) مع هذا اعتقد ان ارادة صادقة تحذو الجانبين من اجل برمجة هذه المقابلة رغم عائق الرزنامة الذي سنعمل سويا من اجل تجاوزه ".

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والتقى رئيس الاتحادية الجزائرية خير الدين زطشي بنظيره الفرنسي يوم الاثنين بفرنسا من اجل دراسة مشروع برمجة مقابلة ودية بين "الخضر" و المنتخب الفرنسي سنة 2020 , دون أن يسفر هذا اللقاء عن اي قرار حاسم .

وبخصوص هذا اللقاء, قال زطشي :" لقد تطرقنا لعدة مسائل خاصة تلك المتعلقة بالتبادل في مجال الفئات الشابة و المقابلات الودية بين منتخباتنا الوطنية لفئة الشباب (...) اما بخصوص مقابلة منتخبنا الوطني للأكابر مع نظيره الفرنسي فقد شرعنا في تمهيد الارضية ".

وجدد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ان ارادة ورغبة الطرفين في اقامة المقابلة تبقى قوية جدا وتجسيدها على ارض الواقع يبقى مرتبط بتجاوز عائق رزنامة الاتحادية الدولية للعبة " مستطردا" رئيس الاتحادية الفرنسية لكرة القدم , نويل لوغريت متحمس جدا للقدوم رفقة منتخب بلاده للجزائر من أجل لعب هذه المقابلة الودية , لكن تواريخ الاتحادية الدولية تبقى العائق الوحيد ".

وفي رده عن سؤال يتعلق بالملعب الذي يمكنه احتضان هذه المقابلة المحتملة اوضح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ":نحن نقترب من تسلم ملاعب كبيرة بالجزائر, ابرزها ملعب براقي بالجزائر العاصمة و وهران التي ستحتضن فعاليات الالعاب المتوسطية 2021 (...) وعليه فان المنشآت التي سيتم استلامها في سنة 2020 ستساعدنا كثيرا على اقامة مقابلات دولية كبيرة وفي مقدمة هذه المواجهات تلك التي ستجمعنا بالمنتخب الفرنسي بالجزائر".

وتجدر الاشارة ان الجانبين يبحثان حاليا امكانية اقامة مقابلة ودية بين التشكيلتين الوطنيتين الجزائرية و الفرنسية , وهذا بعد مرور 18 سنة عن المقابلة الودية التي اقيمت يوم 6 اكتوبر من سنة 2001 بملعب فرنسا (الخسارة 4-1) في مقابلة توقفت في الدقيقة ال76 بسبب اجتياح الجماهير لأرضية الميدان .