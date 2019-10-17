تصفيات بطولة افريقيا للمحليين (العودة) المغرب - الجزائر: التشكيلة الوطنية تتنقل الى المغرب

الجزائر - غادر المنتخب الجزائري لكرة القدم للاعبين المحليين، يوم الخميس، أرض الوطن باتجاه وجدة (المغرب)، قبل الالتحاق بمدينة بركان التي تستضيف المواجهة التي تجمعه بنظيره المغربي يوم السبت بالملعب البلدي (سا 00ر20) لحساب إياب الدور التصفوي الاخير لبطولة افريقيا (شان-2020).

وكان أشبال المدرب الفرنسي لودوفيك باتيلي قد اجروا مساء أمس الاربعاء آخر حصة تدريبة لهم على الساعة 00ر18 بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر). وكان اعضاء الطاقم الفني للمنتخب الوطني (أ) قد التحقوا بالمجموعة مباشرة بعد المقابلة الودية التي جمعت "الخضر" بمنتخب كولومبيا بمدينة ليل الفرنسية.

ووفق موقع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، فإن هذه الحصة التدريبة الاخيرة كانت "ثرية بالتمارين" و اختتمت بمواجهة تطبيقية "استفاد منها جيدا" زملاء محمد امين عبيد (شباب قسنطينة) الذي عوض حمزة بلحول (شباب بلوزداد) بسبب الاصابة.

ومن المقرر ان يعقد لودوفيك باتيلي يوم الجمعة ندوة صحفية ابتداء من الساعة 15ر19 بملعب بركان، بالإضافة الى برمجة منطقة مختلطة بحضور لاعبين اثنين. كما سيتم السماح للإعلاميين بحضور ال15 دقيقة الاولى من الحصة التدريبية المقررة على الساعة 00ر20.

ومعلوم ان مقابلة العودة هذه بين المغرب و الجزائر ستقام بشبابيك مغلقة بعد نفاذ كل التذاكر، سواء تلك المطروحة للبيع على مستوى الشبابيك او عبر شبكة الانترنيت عبر البوابة الالكترونية "frmf.ma".

جدير بالذكر ان المنتخب الوطني الجزائري كان قد اكتفى في مقابلة الذهاب التي جرت بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة بنتيجة بيضاء (0-0). وسيتأهل الفائز من هذه المواجهة المزدوجة الى نهائيات بطولة امم افريقيا للاعبين المحليين-2020 بالكاميرون.